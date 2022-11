Mikaela Shiffrin en route vers le doublé ? La réponse tombera aux environs de 14h ce dimanche, à l’issue de la seconde manche, mais c’est plutôt bien parti pour l’Américaine. Lauréate la veille de la 75e victoire de sa carrière, la skieuse du Colorado a dominé le 1er run de ce nouveau slalom disputé à Levi. Mais le plus dur est peut-être à venir. Lena Duerr, qui avait signé hier le meilleur temps de la 1re manche avant de finir 4e, et Petra Vlhova n’ont respectivement que 7 et 10 centièmes de retard. Quatrième, Wendy Holdener peut elle aussi y croire (+0''21).

