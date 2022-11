Ski alpin

SLALOM LEVI - Duerr chute du podium : la 2e manche de l'Allemande en vidéo

COUPE DU MONDE DE SKI - Comme aux JO de Pékin, Lena Duerr en tête lors de la première manche du slalom échoue finalement au pied du podium. Pas aussi libérée qu'en première manche, l'Allemande a skié trop tendue pour conserver son avance sur Mikaela Shiffrin et voit même Petra Vlhova et Anna Swenn Larsson lui passer devant. Revivez sa course en vidéo.

00:01:00, il y a 20 minutes