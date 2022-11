Ski alpin

SLALOM LEVI - Shiffrin prend déjà les devants : le run de l'Américaine

COUPE DU MONDE DE SKI - Vainqueure hier pour la 5e fois à Levi en Finlande, Mikaela Shiffrin, dossard n°2 a parfaitement lancé son slalom dominicale pour prendre la tête de la course après un passage et un finish très fort. L'Américaine, qui semble en avoir encore sous les skis, vise une 76e victoire en Coupe du monde. Revivez son run en vidéo et la saison de Coupe du monde sur Eurosport.

00:01:18, il y a 7 minutes