Ski alpin

SLALOM LEVI - Une danse et déjà une victoire pour Shiffrin : revivez la 2e manche de l'Américaine

COUPE DU MONDE DE SKI - Première course de la saison et déjà une victoire pour Mikaela Shiffrin à Levi en Finlande où elle ne s'était plus imposée depuis 3 ans. L'Américaine empoche la 75e victoire de sa carrière en Coupe du monde et est désormais à 7 succès de Lindsey Vonn et à 11 d'Ingemar Stenmark. Revivez sa deuxième manche en vidéo.

00:01:16, il y a 32 minutes