Ski alpin

SLALOM LEVI - Une manche canon mais la victoire qui s'envole : Holdener encore 2e !

COUPE DU MONDE DE SKI - Trentième podium en slalom pour Wendy Holdener. La Suissesse a réalisé une deuxième manche canon, seulement battue par l'Américaine et tenanten du titre du gros globe Mikaela Shiffrin mais échoue à la deuxième place (+0.28) pour la 15e fois en carrière en slalom. Un record ! Revivez sa course en vidéo et la saison de ski alpin sur Eurosport.

00:01:02, il y a une heure