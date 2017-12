En rejoignant la Suéde, Estelle Alphand a enfin brisé le plafond de verre

Mikaela Shiffrin et Estelle Alphand ont désormais un troisième point commun. Même âge (22), même goût du slalom, et même lieu d'éclosion au plus haut niveau. Il se situe à Lienz, en Autriche. Le 29 décembre 2011, c'est ici que l'Américaine avait ébloui une première fois le monde du ski alpin en signant, à 16 ans, le premier podium de son immense carrière (3e) malgré le dossard 40. Six ans plus tard, quasiment jour pour jour, c'est au tour de la native de Briançon de se révéler dans la station du Tyrol. Après avoir décroché la qualification avec le dossard 35, la fille de Luc, vainqueur du gros globe en 1997, a réalisé le meilleur temps de la seconde manche (avec cinq dixièmes de marge) pour se classer 5e. Soit le meilleur résultat de sa carrière. Et de loin.

Vidéo - Cinquième à l'issue d'une folle remontée, Estelle Alphand s'est révélée à Lienz 01:26

Auparavant, la skieuse de Serre-Chevalier ne comptait aucun top 10 en Coupe du Monde. Elle n'avait jamais fait mieux que 14e, à Solden, lors du géant d'ouverture en octobre dernier. Si cette 5e place est une réelle surprise, elle ne vient pas non plus de nulle part au regard des "placettes" accumulées depuis le début de saison. Lors des deux premiers slaloms de l'hiver, Alphand avait terminé 25e à Killington et 23e. Des résultats qui montraient déjà une réelle progression, sachant qu'elle ne s'était jamais qualifiée pour une seconde manche dans la discipline.

Un changement d'air salvateur

Son avènement au plus haut-niveau doit forcément faire un peu désordre au sein de la FFS. Car Estelle Alphand ne court plus pour la France. Mais pour la Suéde, le pays de sa mère, Anna-Karin. Un changement effectué à l'intersaison après un nouvel hiver décevant. Perçue très tôt comme un grand talent suite à sa 10e place au super-G des Mondiaux Juniors 2011 (elle n'avait alors que 15 ans) et des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2012 particulièrement prolifiques (une médaille d'or en super-G, deux en argent en géant et combiné), Estelle Alphand n'a jamais confirmé ces promesses sous les couleurs de l'équipe de France. Il lui fallait changer d'air. Essayer quelque chose pour briser le plafond de verre.

C'est ainsi qu'elle a décidé d'utiliser sa double nationalité pour rejoindre l'équipe suédoise, qui comprend des éléments moteurs comme Frida Hansdotter ou Anna Swenn-Larsson. "Les mentalités sont différentes ici, disait-elle à Ski Chrono fin octobre. C'est plus calme, plus positif aussi." Délicat, le choix s'est donc avéré payant. Et vite. Et il laissera sans doute des regrets (de l'amertume ?) au groupe de slalom français, une nouvelle fois à la peine ce jeudi (17e place pour Adeline Baud-Mugnier, seule Française présente en seconde manche).