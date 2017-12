Mikaela Shiffrin s'impose lors du slalom et signe sa 3e victoire consécutive

Mikaela Shiffrin ne s'arrête plus. Lauréate du géant et du slalom parallèle de Courchevel la semaine dernière, l'Américaine a signé un troisième succès consécutif en remportant le slalom de Lienz ce jeu. C'est la 36e victoire de sa carrière, la 5e cet hiver. Après avoir fait le trou en première manche, elle a géré son avance en seconde pour s'imposer devant la Suissesse Wendy Holdener (+0''89) et Frida Hansdotter (+1''22). Auteure d'une folle remontée, Estelle Alphand, qui court pour la Suède, a signé le meilleur résultat de sa carrière (5e).

En repoussant toutes ses adversaires à plus d'une seconde après le premier run, Shiffrin n'a pas vraiment tremblé pour signer le 27e succés de sa carrière en slalom. Le duel attendu avec Petra Vlhova n'a pas eu lieu. Lauréate à Levi puis deuxième à Killington et Courchevel, la Slovaque était la seule à pouvoir rivaliser avec Shiffrin depuis le début de saison. Elle a coincé ce jeudi en ne prenant que la 5e place (+1''82), à égalité avec Estelle Alphand, auteure du meilleur chrono du second tracé.

Vidéo - Supersonique, Shiffrin est déjà seule sur sa planète 01:34

Shiffrin fait le trou

Pour Vlhova, cette relative contre-performance la relègue, au classement de la spécialité, à 75 points de Shiffrin. L'Américaine creuse un peu plus le trou au général, avec 391 points de marge sur l'Allemande Viktoria Rebensburg.

Côté français, seule Adeline Baud-Mugnier était présente en seconde manche, Noens ayant notamment abandonné lors du premier run. La skieuse des Gets n'a pas démérité en prenant la 17e place (24e après la première manche). Elle confirme ainsi sa forme après sa 7e place en géant à Courchevel (meilleur résultat en carrière).