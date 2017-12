Tessa Worley au pied du podium, Brignone remporte le géant

Tessa Worley peut avoir des regrets. Malgré une erreur lors du premier run, la Française avait réussi à préserver ses chances de victoire pour le géant de Lienz. Elle ne pointait qu'à 26 centièmes du meilleur temps détenu alors par Viktoria Rebensburg. Tout restait possible. Mais la skieuse du Grand Bornand a de nouveau commis une erreur majuscule lors du second tracé. Résultat, une quatrième place, à seulement 26 centièmes de Federica Brignone, victorieuse dans un mouchoir de poche devant Rebensburg (+0''04) et l'Américaine Mikaela Shiffrin (+0''08). Forcément rageant.

Néanmoins, à quelques semaines des Jeux Olympiques, demeurer aussi proche de la gagne malgré tant d'imperfections a probablement rassuré la double championne du monde et tenante du petit globe. Elle en a sous le capot. Il ne lui reste qu'à retrouver le goût de la victoire. La dernière remonte aux Mondiaux de Saint-Moritz, il y a plus de dix mois. Une petite éternité pour une championne de sa trempe.

Aérienne avant de partir à la faute, Worley a sorti une seconde manche inégale

Rebensburg reprend les commandes pour le petit globe

Privée du géant de Solden à cause d'une pubalgie, tombée lors de la première manche à Courchevel, Federica Brignone a pris une éclatante revanche ce vendredi. Quatrième temps du premier run (+0''14), elle a réalisé un second acte solide à défaut de grand génie. Elle accusait trois dixièmes de retard sur Worley au premier intermédiaire. Mais son expérience lui a permis de reprendre les devants après la partie médiane, là où la Française est allée tâter la poudreuse. Mine de rien, il s'agit du quatrième succès pour Brignone sur l'année 2017 après les géants de Kronplatz, Aspen et le combiné de Crans-Montana, tous obtenus l'hiver dernier. La Transalpine de 27 ans totalise désormais six victoires en carrière.

Au classement de la discipline, c'est Rebensburg qui fait la bonne opération. L'Allemande reprend la tête à Shiffrin pour 13 petits points. Worley pointe au 3e rang à 48 unités. En revanche, au général, il n'y a toujours pas match. Shiffrin possède une marge extrêmement appréciable de 371 unités sur sa rivale allemande. De quoi voir venir.