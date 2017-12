MADONNA DI CAMPIGLIO - Aerni, la récompense suisse

6 ans, 9 mois et 17 jours. Voilà tout le temps depuis lequel la Suisse attendait enfin un successeur à Carlo Janka, dernier membre de la "Nati" à être monté sur le podium d'une épreuve technique (parallèle mis à part bien sûr) en Coupe du monde. C'était le 5 mars 2011, lors du géant de Kranjska Gora que le Suisse avait remporté devant Alexis Pinturault et Ted Ligety. L'un des leaders de la "Nati" en technique, Löic Meillard (6e à Levi et à Beaver Creek), n'avait alors même pas quinze ans…

Mais, depuis le début de saison, on sentait les Suisses revenus à un grand niveau sur les épreuves de technique. Avec du talent mais aussi de la densité. Que ce soit Meillard mais aussi Justin Murisier, Daniel Yule et Luca Aerni, les cartes suisses lors des géants et des slaloms sont multiples. Et plutôt efficaces jusqu'ici avec sept top 10. Mais le podium les fuyait invariablement, incapables de franchir le cap. Jusqu'à ce vendredi et Luca Aerni.

Justin Murisier (Suisse), lors du géant d'Alta Badia, en décembre 2017Getty Images

On attendait Murisier, on a eu Aerni

Pourtant, le natif de Châtel-Saint-Denis n'était le Suisse à qui l'on pensait en premier lorsqu'on évoquait la possibilité d'en voir sur le podium. Brillant et régulier, Justin Murisier est sur la pente ascendante en ce début de la saison (5e à Beaver Creek, 4e à Alta Badia) et il n'est sans doute qu'une question de temps pour le voir décrocher son premier podium en carrière. Sans un grand Zan Kranjec, cela aurait été déjà fait, sur la Gran Risa.

Mais le premier rôle est finalement revenu à Luca Aerni. A 24 ans, le Suisse comptait déjà dix top 10 en Coupe du monde, dont 8 en slalom. Mais il n'avait jamais fait mieux que 5e (Kitzbuehel 2014) avant le début de la saison. Le voilà désormais avec une 4e place (Levi) et surtout une magnifique 2e place à Madonna di Campiglio. Impeccable dans la première manche malgré son dossard 15, héroïque dans la deuxième où il a été le seul du top 5 à ne commettre aucune erreur, le Suisse aurait même pu s'offrir son premier succès si ce n'était pas Hirscher. Mais Luca Aerni et les Suisses s'en sont contenteront volontiers. Pour l'instant.