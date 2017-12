Marcel Hirscher domine la 1re manche, les Français en retrait

Il faudra aller le chercher. Sans s'engager à 100%, Marcel Hirscher a dominé la première manche du slalom de Madonna di Campiglio, vendredi en fin d'après-midi. L'Autrichien devance Alexander Khoroshilov (+ 0''23) et le Suisse Luca Aerni (+ 0''37). Son grand rival, Henrik Kristoffersen, n'a réussi que le 5e temps (+ 0''49) mais sera bien dans le coup pour la victoire. En revanche, les Français sont passés à côté, le meilleur étant Julien Lizeroux (17e, + 1''11). Ils partiront très vite dans la deuxième manche, prévue à 20h45.

Avec aucun skieur dans le top 15 de la première manche, Madonna di Campiglio continue de se refuser aux Tricolores. Il faut dire qu'il a beaucoup trop manqué d'intensité à Alexis Pinturault (19e, + 1''22) et de physique à Julien Lizeroux pour le voir jouer les premiers rôles. Bien meilleur dans l'engagement, Jean-Baptiste Grange était bien parti avec de bloquer dans le mur et finir plus loin (22e, + 1''49). Finalement, les belles performances tricolores sont venues des petits dossards avec les qualifications de Clément Nöel (20e, + 1''33) et Robin Buffet (26e, + 1''55). Bien loin des premiers rôles.

Kristoffersen aura fort à faire

C'est que Marcel Hirscher a très vite mis les points sur les "i". Sans être génial mais en skiant avec beaucoup de sécurité et de précision, l'Autrichien a attendu le bas du tracé pour faire la différence et s'offrir la tête au terme de cette première manche. Mais rien n'est encore joué. Pour espérer remporter un deuxième slalom de suite (après Val d'Isère), le natif d'Annaberg-Lungötz devra résister à ses (nombreux adversaires). Car ils sont 15 à moins d'une seconde de l'Autrichien.

A commencer par un duo russo-suisse. Très engagés et propres de bout en bout, Alexander Khoroshilov et Luca Aerni ont parfaitement géré le passage du mur et au plat final pour se rapprocher fortement d'Hirscher (+ 0''23 pour le Russe et + 0''37 pour le Suisse). Mais le plus grand danger pour l'Autrichien est sans doute encore et toujours Henrik Kristoffersen. Double vainqueur en titre sur la la Canalone Miramonti, le Norvégien a semblé un peu emprunté lors du premier tracé. Mais, précis comme à son habitude, le médaillé de bronze olympique de slalom à Sotchi est parvenu à limiter la casse avec l'Autrichien (5e, + 0''49). Suffisant pour viser la passe de trois ? Réponse à partir de 20h 45 pour la seconde manche.