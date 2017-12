Marcel Hirscher remporte le slalom devant Luca Aerni, Alexis Pinturault 10e

Rien n'arrête Marcel Hirscher ! Malgré une énorme faute dans le mur, passé tout près de la sortie de piste, l'Autrichien s'est imposé ce vendredi sur le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. S'il s'est fait peur, il a résisté au Suisse Luca Aerni (2e, + 0''04) et au Norvégien Henrik Kristoffersen (3, + 0''05) pour s'offrir son 49e succès en Coupe du monde. 10e à l'arrivée, Alexis Pinturault a symbolisé la remontée des Français en deuxième manche.

Luca Aerni se demande sans doute encore comment Hirscher a bien pu le devancer. Non pas que le Suisse ait été devant à un quelconque point intermédiaire, non. L'Autrichien était même passé à la mi-course avec une avance conséquente (- 0''69) avant de commettre une faute d'intérieur grossière. Beaucoup seraient tombés, les autres auraient perdu toute chance d'accrocher le top 10. Mais pas Hirscher. Non content de repartir presque comme si de rien était, malgré une avance devenue négligeable (- 0''01 au dernier inter), l'Autrichien a su remettre de la vitesse et de la précision dans son ski pour souffler Aerni sur la ligne.

Marcel Hirscher après sa victoire dans le slalom de Madonna di Campiglio le 22 décembre 2017Getty Images

Remontée groupée des Français

Un 49e succès en carrière, son 2e de la saison en slalom, qui permet à Hirscher de reprendre de nouveau la tête du général de la Coupe du monde devant Henrik Kristoffersen. Double tenant du titre dans la station italienne, le Norvégien n'était pas dans un grand jour ce vendredi mais son talent et sa capacité à assurer en deuxième manche lui ont permis de profiter de la perte de ski (et de l'abandon) de Khoroshilov pour grimper sur son 3e podium de la saison dans la discipline. Mais toujours pas de victoire à son compteur.

Pour Alexis Pinturault non plus. Mais le Français ne pouvait de toute façon plus y rêver après une première désastreuse (19e). Au moins a-t-il accroché un nouveau top 10 en slalom (10e, + 0''59), après celui de Levi, au terme d'une superbe remontée (meilleur temps de la seconde manche), comme l'ensemble des Tricolores. Que ce soit Julien Lizeroux (de 17e à 13e), Jean-Baptiste Grange (22e à 14e égalité) et surtout Robin Buffet (26e à 14e égalité). Une jolie performance d'ensemble des Français. A confirmer dès le 4 janvier, à Zagreb.