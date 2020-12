On attendait un Norvégien, on en a eu un autre. Sebastian Foss-Solevaag a survolé la première manche, reléguant son dauphin Ramon Zenhäusern à 40 centièmes et le troisième Alex Vinatzer à 50 centièmes. Alexis Pinturault (5ème), Clément Noël (7ème) et Victor Muffat-Jeandet (8ème) sont en embuscade. Henrik Kristoffersen (12ème, +1"25) a de nouveau déçu. Le slalom nocturne de Madonna a offert des images superbes lors de cette première manche, mais la neige salée a posé des difficultés aux coureurs en marquant très vite. Dossard 2, le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag en a profité pour produire un temps canon. Seul Ramon Zenhaüsern, vainqueur à Alta Badia hier, est sous la demi-seconde. Derrière, les écarts sont serrés pour le podium puisque 4 dixièmes séparent Zenhäusern de Linus Strasser, 9ème.