Clément Noël survole encore la concurrence. Dans une première manche nocturne disputée sur une piste Canalone Miramonti (Italie) piégeuse, le Vosgien a étiré sa série à trois manches victorieuses de rang cette saison, preuve de sa supériorité dans l’exercice. Le skieur de Val d’Isère a devancé mercredi le champion du monde Sebastian Foss-Solevag (Norvège, +0’’53) et Kristoffer Jakobsen (Suède, +0’’70). En embuscade pour le podium, Alexis Pinturault s’est bien repris après un week-end difficile à Alta Badia (5e, +0’’80).

Pinturault se rassure

"Je ne suis pas surhumain." Tels étaient les premiers mots du dossard rouge dans l'aire d'arrivée, quelques minutes après une nouvelle démonstration de solidité et de maîtrise sur la mythique Canalone Miramonti. On aurait presque peine à le croire tant la supériorité de Clément Noël sur les mouvements de terrain et dans le mur a été flagrante. Parti avec le dossard 5, le skieur de Val d'Isère a rapidement pris le large, taillant le mur de lignes droites dans un style à faire pâlir ses rivaux.

Relégués respectivement à 53 et 70 dixièmes, Sebastian Foss-Solevag et Kristoffer Jakobsen auront la bonne idée de davantage scruter leur rétroviseur lors de la seconde manche. Cinquième à Val d'Isère, Dave Ryding (Grande-Bretagne) est une nouvelle fois placé, 4e à 73 dixièmes, devant un Alexis Pinturault sans doute rassuré. Premier partant sous les projecteurs, le skieur de Courchevel a signé une manche de bonne facture (5e, +0''80), sans erreur, mais bien aidé par un revêtement parfait. En revanche, Victor Muffat-Jeandet (12e, +1''58) partira de trop loin pour la lutte au podium.

Confiance et maîtrise, cocktail parfait pour Noël : son meilleur temps en vidéo

