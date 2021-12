C'est tellement dur, tellement cruel, tellement bête, a-t-on presque envie de dire, que tout le monde a eu mal pour Clément Noël. Dans l'aire d'arrivée, Sebastian Foss-Solevaag et Alexis Pinturault, assurés de monter sur le podium, attendent l'arrivée de la grande tige de Remiremont. Noël va gagner, c'est une certitude. Après avoir laminé la concurrence en première manche, il survole encore son sujet sur le second tracé. Le champion du monde norvégien et le Français, vainqueur sortant de la Coupe du monde, sont prêts à le féliciter lorsque, patatras, Clément Noël trébuche sur l'avant-dernier piquet et ne peut prendre la dernière porte.

La chute au pire moment : Largement en tête, Noël a tout gâché sur la dernière porte

"Impossibile, impossibile", hurle le speaker Madonna di Campiglio. Sur le ralenti, on voit Foss-Solevaag secouer la tête sans sourire. "Nooon", crie Pinturault. Ils sont concurrents, mais avant tout slalomeurs et tout le monde sait que c'est la règle du jeu. "On passe souvent de tout en haut à tout en bas", rappelle Alberto Tomba, la légende transalpine de la discipline. Mais pour lui, comme pour tout le monde, le meilleur n'a pas gagné hier. A une porte près. "Noël est vraiment très fort, juge l'Italien. Il est incroyable. Il me rappelle mon propre style. Oui, il peut devenir la nouvelle 'Bomba', pourquoi pas."

Le Vosgien est passé tout près d'un nouveau coup sensationnel. A Val d'Isère, lors du slalom d'ouverture de la saison, il s'était imposé avec le meilleur temps des deux manches. A Madonna, mercredi soir, rebelote lors du premier run. Trois manches de Coupe du monde, trois claques à la concurrence. Il était parti pour passer la quatrième. D'où sa très grande frustration. "C'est le ski. Parfois ça sourit comme à Val d'Isère, parfois non. Il ne manque vraiment rien pour que ça donne une très bonne journée. C'est un peu cruel que ça se termine comme ça. Je ne sens pas venir mon erreur, ça va super vite", a-t-il avoué.

On a vraiment du travail pour rattraper Noël

On a vraiment du travail pour rattraper Noël, vu comment il peut être rapide. Mais je peux me battre pour la victoire à chaque course, donc j'augmente mes chances de gagner, la stabilité est la clé pour cela." Sur le plan comptable, ce dénouement vaut cher . Clément Noël n'occupe que la troisième place du classement de la spécialité alors qu'il aurait pu prendre déjà le large avec 200 points. Mais les mathématiques se moquent pas mal des impressions. Même Sebastian Foss-Solevaag en convenait après sa victoire sur le fil : "."

Un message pour le Français s'il veut enfin décrocher son premier petit globe de cristal de la spécialité. Ces trois dernières saisons, Clément Noël a terminé à la 2e place. Frustrant, à l'image de ce slalom de Madonna. En Italie, il a grillé un joker. Face à la régularité d'un Foss-Solevaag ou d'un Kristoffer Jakobsen, qui a signé son deuxième podium en deux courses mercredi.

"Ce qui est sûr, veut se rassurer Noël, c'est que mon ski va bien en ce début de saison. J'ai toujours la confiance que j'avais au début de la deuxième manche, il y a eu juste ce résultat qui fait chier, sur le reste je n'ai rien à me reprocher." Et à "choisir", mieux vaut connaître ce scénario à Madonna en décembre qu'à Pékin en février...

