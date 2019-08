Le monde du ski retient son souffle. Et l'équipe d'Autriche de ski alpin encore plus. En pleine réflexion depuis des mois concernant la suite de sa carrière, Marcel Hirscher a enfin fixé une date d'annonce. Ce sera finalement le mercredi 4 septembre prochain que l'Autrichien va publiquement dire s'il continue ou pas à s'élancer depuis les portillons de départ de la Coupe du monde. L'octuple vainqueur du Gros globe de cristal a patienté tout le printemps, et finalement tout l'été, pour prendre une décision à laquelle il réfléchit depuis plusieurs années déjà, lui qui avait très vite fixé l'idée d'une retraite sportive anticipée.

Devant l'extrême difficulté que représente ce choix, Hirscher s'est donné le temps nécessaire pour peser le pour et le contre : cinq mois quatre mois d'abord, puis cinq. D'abord prévue début août, à l'occasion de sa traditionnelle interview d'été prévue au Salzburgerland (Hirscher est né à Annaberg-Lungötz dans l'Etat de Salzbourg et est ambassadeur de la région), cet entretien a été repoussé d'un gros mois.

"La décision concernant mon avenir ne m’est pas facile. Devrais-je me lancer pour une saison de Coupe du Monde ou pas ? Je n'ai pas encore de réponse, je vous demande donc de bien comprendre le report de notre réunion de presse commune", avait communiqué Hirscher au début du mois. "Mais le report n'est pas levé : nous prenons un nouveau rendez-vous en fin d'été."

Vidéo - Hirscher savait que Pinturault avait fauté, il a assuré pour décrocher l’or 02:54

" Si je cours, c'est pour le Gros globe, et pour cela il faut être à 100% "

Éreinté par son énième énorme saison - huitième Gros globe de cristal, petits globes de slalom et de géant, 9 succès en Coupe du monde, plus un titre de champion du monde de slalom à Are et une médaille d'argent sur le géant - le chef de file s'était une nouvelle fois posé la question de l'arrêt définitif de sa carrière en mars dernier.

"J'ai fini la saison très fatigué. Je veux voir comment je vais me régénérer. Ça fait dix ans que je suis en Coupe du monde. (...) Je sens que j'ai 30 ans et plus 18. Dans le monde du sport professionnel, ça compte", avait déclaré Hirscher le 19 mars dernier, à la sortie de la saison. "Je veux voir comment j'aborde l'été, s'il est encore possible physiquement et mentalement de réaliser une telle saison. Si je cours, c'est pour le Gros globe, et pour cela il faut être à 100%."

Le 17 février dernier, à la sortie de son titre mondial en slalom, le skieur de 30 ans avait déjà lâché une petite bombe : "Je pense que c'étaient mes derniers Mondiaux", avait-il lâché. Avant de donner rendez-vous plus tard dans l'année. L'heure de la grande annonce arrive.