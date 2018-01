Pour l'instant, Mikaela Shiffrin est toujours sur sa planète

Pas rassasiée par son incroyable début d'hiver, Mikaela Shiffrin n'a pas fait dans la dentelle lors de la première manche du géant de Kranjska Gora. Alors que Tessa Worley venait de prendre, et largement, le meilleur temps à l'Autrichienne Stéphanie Brunner (3e, +1''30), l'Américaine a relégué la Française, auteure finalement du 2e chrono, à 0"86. Un écart d'autant plus impressionnant qu'elle s'élançait avec le dossard 7 et que le run était particulièrement court (55''08 pour Shiffrin).

Vidéo - Shiffrin n'a pas fait de détail en première manche 01:40

Avant le dernier passage, à partir de 12h15, Shiffrin a fait ainsi un énorme pas vers sa 8e victoire de l'hiver et la 39e de sa carrière. Quatrième sur une piste slovène qui s'est vite dégradée, la Norvégienne Ragnhil Mowinckel pointe à 1''63. Les écarts sont très importants, ce qui laisse de gros espoirs de podiums à Worley. La Française, qui devra sans doute encore patienter pour débloquer son compteur, compte déjà deux deuxièmes places cette saison (Solden et Courchevel). Un nouveau gros résultat est à portée de main. Le leadership de Viktoria Rebensburg est menacée par Shiffrin, qui n'avait que 13 points à combler au classement. Timorée, l'Allemande n'a signé que le 6e chrono à 1''65 de l'Américaine.