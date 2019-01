Max Franz forfait pour les Mondiaux d'Are après sa blessure à Kitzbühel

Énorme coup dur pour Max Franz. L’Autrichien de 29 ans souffre d'une "fracture de calcanéum" après avoir vu son ski taper violemment la piste dans le délicat passage de la Mausefalle sur une piste de la Streif glacée. Il doit observer une pause de "six à huit semaines", selon l'ÖSV, rendant ainsi caduque sa participation aux Mondiaux d'Are (5-17 février).

Franz, médaillé de bronze en descente aux Mondiaux 2017, a remporté cette saison la descente de Lake Louise et le super-G de Beaver Creek et était considéré comme l'un des favoris pour les épreuves de vitesse à Are.