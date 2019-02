Avec Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet, la France rêve d'or pour le combiné

Le favori : Alexis Pinturault

Le Français fait partie d'un groupe de plusieurs favoris, mais a pour lui sa constance dans l'épreuve. Il est double vainqueur du globe de la spécialité en 2016 et 2017. Et il n'a jamais été aussi fort et régulier en slalom que cette saison (trois podiums en un hiver, ce qui ne lui était jamais arrivé).

En quête d'une deuxième médaille sur ces Mondiaux après l'argent de Johan Clarey en super-G, l'équipe de France présente un autre favori avec Victor Muffat-Jeandet, médaillé de bronze olympique, mais aussi Thomas Mermillod-Blondin, monté trois fois sur le podium d'un combiné depuis le début de sa carrière. Un seul combiné a eu lieu cet hiver. Il s'est déroulé à Wengen et le slalomeur autrichien Marco Schwarz s'est imposé devant ... Muffat-Jeandet et Pinturault.

Le chiffre : 16

Les skieurs français sont montés sans interruption sur le podium des 16 derniers combiné disputés en Coupe du monde (soit depuis sept ans), sans compter le combiné des Jeux de Pyeongchang l'an dernier (Pinturault 2e, Muffat-Jeandet 3e). Ils ont par contre étonnamment manqué le podium des quatre dernières éditions des Mondiaux, et la France n'a plus connu de champion du monde de la spécialité depuis... Michel Vion, l'actuel président de la Fédération française de ski en 1982.

Le tenant du titre : Luca Aerni

Le Suisse n'a plus brillé dans l'exercice depuis sa victoire surprise à domicile lors des Mondiaux de Saint-Moritz en 2017. Il a terminé 11e des Jeux l'an dernier et 17e du dernier combiné à Wengen (Suisse) en janvier.

La décla :

Elles est l'oeuvre du Norvégien Kjetil Jansrud, spécialiste de vitesse et vice-champion du monde de combiné en 2015 : "Le combiné est une super discipline mais il faut l'adapter aux skieurs de la Coupe du monde pour être sûr d'avoir les plus grandes stars de la vitesse et de la technique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui." Jansrud ne sera ainsi pas au départ du combiné ce lundi. À l'instar de Marcel Hirscher, champion olympique en titre et champion du monde de la discipline en 2015 à Beaver Creek. Navrant pour le combiné. Mais une belle opportunité à saisir pour les Français.