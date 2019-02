Mondiaux - Äre : Paris domine l'entraînement de descente devant deux Français

Dominik Paris, déjà vainqueur du super-G mercredi, a dominé ce vendredi l'entraînement de descente des Mondiaux de ski alpin d'Are (Suède). L'Italien, l'un des favoris de l'épreuve, a devancé deux Français, Johan Clarey (+ 0''10) et Brice Roger (+ 0''19).

Clarey, médaillé d'argent sur le super-G mercredi, et Roger ont parfaitement su exploiter un entraînement raccourci en raison des conditions météo difficiles (chutes de neige) qui pourraient de nouveau pénaliser la course samedi. Le Norvégien Aksel Lund Svindal, dont la descente de samedi sera la dernière course, a réalisé le 10e temps.