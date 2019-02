Test - Descente, Super-G, slalom... Pour quelle discipline de ski alpin êtes-vous fait(e) ?

C'est fait ! Vous venez de décrocher votre première étoile. Les doigts dans le nez en plus. C'est sûr, le ski est fait pour vous. A chaque fois, vous descendez les pistes vertes sans la moindre peur. Que vous êtes fier(e). Alors vous voyez loin. Très loin. Désormais, vous y pensez tout le temps, vous n'avez qu'un seul objectif en tête : aller concurrencer les champion(ne)s de ski alpin. Tout simplement. On va vous aider et vous dire dans quelle épreuve vous avez votre chance. Parce que nous aussi on croit en vous. Pour quelle discipline de ski alpin êtes-vous fait(e) ? Faites le test !