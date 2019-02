Calées au pied du podium, Shiffrin et Worley vont devoir cravacher

Ce n'était pas vraiment le scénario le plus probable sur le papier. Après la 1re manche du géant des Mondiaux d'Are, ni Mikaela Shiffrin, ni Tessa Worley ne figurent sur le podium provisoire. L'Américaine, déjà sacrée en super-G et désignée comme la grande favorite du jour, n'a pris que la 4e place du premier run (+0''44), juste devant la Française (5e à 0''73). Le meilleur temps a été réalisé par l'Allemande Viktoria Rebensburg, devant la Slovaque Petra Vlhova (+0''19) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0''37). Tout peut encore changer en 2nde manche, prévue à 17h45. Mais ce n'est clairement pas l'entame dont rêvaient Shiffrin et Worley.

En quête d'un 3e titre mondial dans la discipline, Worley avait pourtant parfaitement entamé son run. Partie avec le dossard 5, la skieuse du Grand-Bornand était en tête au 2e inter (-0''11). Elle était encore au contact au 3e inter (+0''04) avant de commettre une grosse erreur à cinq portes de l'arrivée. Résultat, elle pointe à 73 centièmes de Rebensburg et à quatre dixièmes du podium. Un retard conséquent. Mais la Française est loin d'être résignée. "Ce n'est pas terminé", a-t-elle lâché au micro de Gauthier de Tessières sur l'antenne Eurosport.

Vidéo - Worley :"Ce n'est pas terminé" 01:16

Lauréate de trois des six géants de l'hiver, Shiffrin (dossard 2) a plutôt déçu sachant qu'elle n'a pas commis vraiment d'erreur sur cette première manche au format réduit à cause de la météo désastreuse (douceur, vent et pluie). Il lui faudra changer de tempo si elle veut arracher un 5e titre mondial, son premier dans la discipline après trois sacres en slalom et un en super-G. Trois autres Françaises seront présentes en 2nde manche. Épatante avec son dossard 21, Coralie Frasse Sombet est en lice pour un top 10 (9e à 1''65). Clara Direz (22e à 2''51) et Romane Miradoli (27e à 3''15) sont plus en retrait.