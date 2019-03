Felix Neureuther annonce sa retraite

C'est terminé pour Neureuther. "Mon coeur et surtout mon corps m'ont aidé à comprendre ces derniers mois qu'il est temps de refermer ce magnifique chapitre du ski de compétition", écrit le skieur de 34 ans sur son compte Instagram.

Felix NeureutherGetty Images

Grand spécialiste du slalom, Neureuther a remporté 13 victoires (12 en slalom, une en géant) en Coupe du monde en carrière et compte 47 podiums. Il est triple médaillé mondial en individuel sur le slalom (argent ne 2013, bronze en 2015 et 2017), et double médaillé par équipe (or en 2005, bronze en 2013). Il a terminé trois fois 2e du classement du globe de slalom (de 2013 à 2015), toujours devancé par l'Autrichien Marcel Hirscher.

Personnage très apprécié du circuit pour sa gentillesse et son humilité, Neureuther a connu une fin de carrière minée par plusieurs blessures. Sa dernière victoire remonte au slalom de Levi (Finlande) en novembre 2017.