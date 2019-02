Mondiaux d'Are : Pinturault, Fanara, Faivre et Muffat-Jeandet... Quatre Bleus pour un rêve de géant

Alexis Pinturault

Son rang mondial : 3e

Sa saison en géant : 13e à Beaver Creek, 4e à Val d’Isère, 3e à Alta Badia, 7e à Saalbach-Hinterglemm, 4e à Adelboden

Son palmarès dans la discipline : 28 podiums dont 10 victoires (à Val d'Isère, en décembre 2017, pour la dernière)

Son passé aux Mondiaux : Trois participations - 5e à Schladming (2013), 3e à Vail/Beaver Creek (2015), 7e à Saint-Moritz (2017)

Auréolé du premier titre mondial de sa carrière, glané lundi sur le combiné, Alexis Pinturault a déjà réussi sa quinzaine. Il aborde son grand rendez-vous du géant avec peu de pression et un maximum de confiance. Ce n’est pas de trop car le skieur de Courchevel, 27 ans, est loin d’être dans la forme de sa vie en géant. Il ne s’est plus imposé dans la discipline depuis plus d’un an (onze courses de rang en comprenant les JO, plus grosse disette depuis quatre ans) et n’est monté qu’une seule fois sur le podium cet hiver (3e à Alta Badia).

Mais hormis à Beaver Creek, il a toujours été dans le coup et son moins bon résultat sur les quatre derniers géants est une 7e place. Une solidité qui, accompagnée par l’euphorie des derniers jours, fait de lui un prétendant très sérieux pour le podium, voire le titre si Marcel Hirscher s'avère vraiment souffrant. Pour l’heure, l’homme aux dix victoires en carrière en géant n’a rapporté que deux médailles en grands championnats dans sa discipline fétiche (3e des JO de Pyeongchang l’an dernier, 3e des Mondiaux de Vail/Beaver Creek en 2015). Mais maintenant qu'il a goûté à l'or...

Alexis Pinturault savoure son sacre lors du Combiné aux Mondiaux d'Are 2019Getty Images

Thomas Fanara

Son rang mondial : 6e

Sa saison en géant : 20e à Beaver Creek, 18e à Val d’Isère, 2e à Alta Badia, 5e à Saalbach-Hinterglemm, 3e à Adelboden

Son palmarès dans la discipline : 13 podiums, dont 1 victoire (Saint-Moritz, mars 2016)

Son passé aux Mondiaux : cinq participations - 16e à Are (2007), abandon à Val d’Isère (2009), 6e à Garmisch-Partenkirchen (2011), abandon à Schladming (2013), abandon à Vail Beaver Creek (2015)

C'est la dernière chance pour le "Petit Prince" de Praz sur Arly. Mais ce pourrait bien être la bonne. Jamais monté sur un podium en grands championnats malgré une longue et belle carrière, le vétéran des géantistes, 37 ans, semble au top de sa forme à quelques semaines de prendre sa retraite. Après un début de saison poussif, Fanara a trouvé la bonne formule et reste sur trois gros résultats, dont deux podiums à Alta Badia et Adelboden. Cette série lui a permis de retrouver le top 7 mondial pour les Mondiaux et donc d’avoir un excellent dossard (il a tiré le 4). Ce sera un vrai avantage vu la météo désastreuse qui sévit à Are.

Fanara n'a jamais brillé aux Mondiaux. Son seul top 10 remonte à 2011. Depuis, il n’a plus été classé, abandonnant deux fois de rang avant d’être forfait à Saint-Moritz, blessé au genou droit. L'an dernier, il n'était pas passé très loin de la médaille aux JO de Pyeongchang (5e), où les Bleus avaient réussi un superbe tir groupé (Pinturault 3e, Muffat-Jeandet 6e et Faivre 7e). L'histoire serait belle si Fanara parvenait enfin à décrocher une médaille. Vu sa forme des deux dernières semaines, il peut vraiment y croire. "J'ai envie de vraiment profiter de ces derniers Mondiaux, de saisir ma chance".

Vidéo - Et si c'était le grand jour de Fanara ? 01:39

Mathieu Faivre

Son rang mondial : 8e

Sa saison en géant : 6e à Beaver Creek, 10e à Val d’Isère, 13e à Alta Badia, 3e à Saalbach-Hinterglemm et 17e à Adelboden.

Son palmarès dans la discipline : 6 podiums dont 1 victoire (géant de Val d’Isère, décembre 2016)

Son passé aux Mondiaux : Quatrième participation - 21e à Schladming (2013), abandon à Vail Beaver Creek (2015) et 9e à Saint-Moritz (2017)

Le Niçois, 27 ans, ne traverse clairement pas la meilleure période de sa carrière. En deux ans, il n'est monté que deux fois sur la boîte et les derniers JO, l'an dernier à Pyeongchang, restent une expérience douloureuse avec une 7e place suivie d'un exclusion de l'équipe de France pour des propos jugés peu conformes avec l'esprit de groupe.

Vite réintégré dans le collectif, l'ancien champion du monde junior a néanmoins mis du temps à relever la tête, terminant le dernier hiver sur deux abandons. L'entame de la nouvelle saison a été mitigée. Mais il a fini par retrouver le podium, à Saalbach-Hinteglemm le 19 décembre (3e), ce qui a été vécu pour lui comme un "grand soulagement". S'il n'a pas confirmé à Adelboden (17e), le compagnon de Mikaela Shiffrin est toujours capable d'un gros coup.

Mathieu Faivre, lors du géant d'Adelboden en janvier 201Getty Images

Victor Muffat-Jeandet

Son rang mondial : 10e

Sa saison en géant : 9e à Beaver Creek, 14e à Val d’Isère, 9e à Alta Badia, 13e à Saalbach-Hinterglemm, 8e à Adelboden

Son palmarès dans la discipline : 4 podiums

Son passé aux Mondiaux : Deux participations - 7e à Vail-Beaver Creek (2015), 13e à Saint-Moritz (2017).

Cela fait onze mois que Victor Muffat-Jeandet n’est plus monté sur un podium en géant. La dernière fois, c’était ici, à Are, où il avait pris la 3e places des finales de coupe du monde derrière Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen. Le skieur de Val d'Isère, 29 ans, est donc capable de briller sur la piste suédoise. Mais pas sûr que cela suffise à le mettre en confiance après sa grosse déception vécue lundi. Venu pour le titre sur le combiné (6e), il en est reparti sans médaille (6e). Son pari de travailler davantage la vitesse à l'intersaison n'a ainsi pas été récompensé. Dur à avaler.

Le géant est donc la "course d'après" pour Muffat-Jeandet. Des trois disciplines qu'il pratique, c'est sans doute celle où il a donné le moins de garantie cet hiver. Mais il a néanmoins été très régulier, oscillant entre la 8e et la 14e place sur les cinq géants disputés. Sa dernière sortie dans l'exercice est d'ailleurs sa 8e place à Adelboden. À force d'être placé, "Super Totor" pourrait très bien frapper à nouveau.