Slalom: Wendy Holdener et Anna Swenn-Larsson plus proches que jamais de déboulonner Mikaela Shiffrin

Wendy Holdener a réalisé le gros coup de la première manche du slalom des Mondiaux, ce samedi à Are. Après le passage de vingt-cinq skieuses, la Suissesse est en tête d'un classement qui ne devrait quasiment plus évoluer. Elle devance la Suédoise Anna Swenn Larsson de 0"11, et la triple championne du monde de la spécialité, Mikaela Shiffrin, de 0"15. Petra Vhlova, titrée jeudi en géant et seule à avoir fait tomber Shiffrin cette saison en slalom, a réalisé un run timide (5e, à 0"46).

Shiffrin a eu du mal à se mettre en action. L'Américaine, dossard 2, comptait 0"3 de retard sur l'outsider Katharina Liensberger (4e, +0"27), après deux intermédiaires. Elle a réalisé une bonne deuxième partie de course, pour prendre la tête. Holdener, sacrée en Team Event et lors du combiné à Are, et Swenn Larsson ont donc fait mieux… mais avec 0"31 d'avance sur Vlhova, Shiffrin ne s'en sort pas si mal.

La championne olympique de la spécialité, la Suédoise Frida Hansdotter, a signé le sixième chrono, à 0"56 d'Holdener. Loin derrière, la Française Nastasia Noens compte quant à elle déjà 2"83 de retard. Présente dans le Top 20 du slalom lors de chaque édition des Mondiaux depuis 2009, elle reste en course pour pérenniser sa série, mais aura du mal à espérer mieux. Le podium devrait se jouer entre les six skieuses de tête, lors de la deuxième manche, à partir de 14h30.