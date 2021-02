Mikaela Shiffrin l'a annoncé ce mardi. L'Américaine, quintuple médaillée d'or mondiale, défendra son titre en super-G lors des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (8-21 février) alors qu'elle n'a pas disputé de compétition de vitesse depuis plus d'un an. La skieuse de 25 ans a détaillé son programme lors d'une conférence de presse : elle disputera le combiné (8 février) puis le super-G (9 février) avant de s'attaquer sans surprise au géant (18 février) et au slalom (20 février), course dont elle est la quadruple tenante du titre.