Très remontée, Federica Brignone a vertement critiqué la course parallèle individuelle des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie) mardi et notamment le caractère non équitable du format. "C'est la course la plus injuste de ma vie. On est à des Mondiaux. C'est pas une course comme une autre. On était perdus. Ceux qui ont gagné ont fait le job et bien gagné. Mais il y a plein d'athlètes qui ont été désavantagés. Cette règle de demi-seconde est injuste. Cette course va être difficile à digérer. J'ai dit que c'était de la merde en direct à toutes les télévisions", a asséné en zone mixte la tenante du titre du gros globe de cristal.