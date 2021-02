Aucune des deux nations présentes en finale n’avait déjà remporté l’or sur le parallèle par équipes, une épreuve inscrite au programme des Mondiaux depuis 2005 et boudée cette année par la France et la plupart des ténors du circuit (Shiffrin, Brignone, Odermatt, Schwarz, Kristoffersen...). Le titre s’est donc joué entre la Norvège et la Suède. Et c’est la Norvège de Sebastian Foss-Solevaag, Thea Louise Stjernesund, Kristina Riis-Johannessen et Favian Wilkens Solheim qui s’est imposée ce mercredi. L’Allemagne a pris la médaille de bronze, reléguant au pied du podium la Suisse, tenante du titre.