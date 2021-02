Cette fois, ça y est, elle le tient enfin. Douze ans après ses premières médailles mondiales, Lara Gut-Behrami a enfin décroché ce jeudi son premier titre de championne du monde en s’imposant sur le super-G des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. En pleine confiance après ses quatre succès de rang en Coupe du monde, la Suissesse a encore régalé sur le Tofane en dominant largement la concurrence, avec un haut de tracé monumental et beaucoup de justesse dans la section technique. Elle devance sa compatriote Corinne Suter (+ 0’’34) et l’Américaine et tenante du titre Mikaela Shiffrin (+ 0’’47), qui a sans doute vu l’or lui échapper avec une grosse faute sur le bas. Pas d’exploit pour les Françaises, qui finissent loin.

Une faute qui l’a forcée à sortir très large, perdant ainsi toute sa vitesse sur le bas, qui lui coûte non seulement l’or mais aussi l’argent puisqu’elle doit se contenter de la 3e place (+ 0''47). Troisième il y a deux ans, la Suissesse Corinne Suter gagne une place (2e, + 0'34) grâce à un bas de parcours sensationnel et confirme qu’elle répond toujours présent dans les grands rendez-vous.

Les Françaises ne peuvent elles pas en dire autant. Pas forcément attendues sur une discipline où elles n’ont pas eu de résultat cet hiver, les Tricolores n’ont pas réussi à se sublimer. Partie avec le dossard 2, Tiffany Gauthier avait pourtant un bon coup à jouer mais la Tignarde est passée à côté du rendez-vous, avec des courbes faites en plusieurs temps et, surtout, un ski extérieur qui a trop tapé. Elle se contente finalement de la 21e place (+ 2''20), juste devant Laura Gauche (26e, + 2''87). La meilleure Française a donc encore été Tessa Worley. Partie avec le dossard 16, la Tricolore a fait preuve de belles intentions mais elle a manque de vitesse pour jouer plus haut, la faute à virages corrigés sous la porte. Des erreurs qui coûtent cher sur une piste aussi "facile" que celle de Cortina. La skieuse du Grand-Bornand ouvre au final ses Mondiaux avec une 13e place (+ 1''30) plus qu’honnête. Avant de viser bien plus haut, plus tard, en géant.