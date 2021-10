La Suissesse Wendy Holdener, vice-championne olympique de slalom en 2018, s'est blessée lundi lors d'un entraînement et souffre de fractures aux scaphoïdes sur les deux mains, nécessitant un mis d'arrêt, a indiqué Swiss Ski mercredi. "La Schwytzoise de 28 ans est tombée d'un élément d'entraînement sur ses deux mains. Les examens radiologiques approfondis effectués immédiatement à la Klinik Hirslanden ont révélé des fractures des scaphoïdes aux deux mains. Une intervention chirurgicale n'est heureusement pas nécessaire", écrit la fédération suisse dans un communiqué, précisant que la skieuse pourra reprendre le "ski libre" (hors tracé de compétition) dans "un mois environ".

Holdener, qui compte 41 podiums de Coupe du monde, manquera ainsi le géant d'ouverture de la saison le 23 octobre à Sölden (Autriche), et reste incertaine pour les deux slaloms de Levi (Finlande) les 20 et 21 novembre. La blessure de Holdener intervient dix jours après celle de sa compatriote Corinne Suter. La championne du monde de descente souffre de contusions osseuses aux tibias à la suite d'une chute à l'entraînement et manquera également l'ouverture de la saison.

