On pouvait difficilement espérer meilleure entame de Mondiaux pour l’équipe de France et Alexis Pinturault. Sur l’inédite piste du Vertigine, le skieur de Courchevel a profité d’un tracé très technique et très piégeux (6 abandons après 16 dossards) pour s’offrir au meilleur des moments son premier podium dans la discipline depuis plus de six ans. Longtemps deuxième, le Tricolore se contente finalement de la médaille de bronze (+ 0''38), derrière le revenant allemand Romed Baumann (2e, +0''07). Vice-champion du monde il y a deux ans, Vincent Kriechmayr se pare cette fois du plus beau des métaux et devient le 4e Autrichien à être sacré dans la discipline.