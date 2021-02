Ski alpin

VIDEO - Placé, Clément Noël s'est donné le droit d'y croire : revivez sa 1re manche

VIDEO - Auteur d'une première manche sérieuse et appliquée, malgré un bas de parcours un peu plus moyen, le Français Clément Noël a pris la 5e place de la première manche du slalom des Mondiaux et peut tujours croire au titre. Revivez sa performance.

00:01:22, 213 vues, il y a une heure