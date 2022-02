Ski alpin

Annulation de l’entraînement : "La FIS c’est un peu le Far West, il collectionne les mauvais choix"

Pékin 2022 – La question qui fâche dans l’émission l’Heure Olympique concerne le ski alpin et plus particulièrement la descente, avec l’annulation du troisième entraînement à cause du vent. Est-il possible d’agir autrement ? Nos journalistes accompagnés de notre consultant Lois Habert en débattent. Retrouvez l’intégralité de l’émission l’Heure Olympique en podcast.

00:07:00, il y a une heure