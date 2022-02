A Nagano, vous avez presque 32 ans. Quel était votre rapport aux Jeux jusqu'alors ?

Jean-Luc CRETIER : En combiné, j'avais fait 6e à Calgary, 4e à Albertville, 15e à Lillehammer. Les Jeux, c'est le rendez-vous d'une journée, qui se passe bien, ou pas bien, tous les quatre ans. Vous avez ce rendez-vous à ne pas manquer. C'est aussi bête que ça.

Comment aviez-vous vécu le fait de finir au pied du podium à Albertville, votre ville de naissance ?

J.-L.C. : Albertville, ça a été une grande frustration. Une victoire personnelle, mais une grande frustration d'avoir fini au pied du podium à domicile. Les Jeux, ce sont les trois premiers et basta.

Pourquoi une victoire personnelle ?

J.-L.C. : Parce que c'était une victoire par rapport à la Face de Bellevarde, qu'il a fallu que j'apprenne à dompter. J'ai un rapport particulier à cette piste, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le plaisir de la descente et d'en faire de plus en plus au point de finir descendeur. C'était un moment-clé dans ma carrière parce que c'est à partir d'Albertville 1992 que j'ai commencé à vraiment faire des performances en descente, alors qu'à la base, j'étais slalomeur. C'est un tournant pour moi.

Dans quel état d'esprit êtes-vous en arrivant à Nagano ? D'un côté, vous n'aviez encore jamais remporté la moindre course, mais cet hiver-là, vous êtes N°2 mondial en descente, vous multipliez les podiums...

J.-L.C. : J'avais un fils qui avait neuf ans à l'époque. C'était ma 14e saison en Coupe du monde. Tout ça a fait que j'avais un état d'esprit plutôt apaisé. Je savais où j'en étais. Je faisais une grosse saison, je savais que j'avais le ski juste comme on dit, et que j'étais très performant. Mais pour la première fois, il n'y avait pas que le ski dans ma vie. Je me sentais peut-être pour la première fois plus papa que skieur. J'étais déjà papa à Albertville ou Lillehammer, mais là, j'avais une plus grande communion avec mon fils. Il était dans une phase où il avait besoin de me parler tous les jours. Ça m'a aidé, notamment avec tous ces reports. Même si avec l'éloignement, ce n'était pas évident, je parlais à mon fils, j'étais en contact avec lui.

Le fils de Jean-Luc Crétier, qui a aidé son père à aborder ces Jeux de Nagano avec un esprit plus tranquille. Crédit: Getty Images

Cet hiver 1997-98 était particulier puisque c'était le premier sans Luc Alphand, qui venait de prendre sa retraite après avoir remporté la Coupe du monde. Qu'est-ce que son départ a changé ?

J.-L.C. : Je ne dirais pas que son départ nous a responsabilisés, mais ses performances nous avaient ouvert les yeux sur le fait que nous étions tous capables d'aller chercher des résultats, que ce soit sur la saison ou sur les Jeux. Luc nous a apporté les clés du succès. Il nous a laissé un patrimoine qu'il a fallu faire fructifier. C'est vrai que la saison a été abordée d'une autre manière par toute l'équipe. On s'est dit que ce que Luc avait fait, on était capable de le faire. On s'entraînait avec lui, on voyait bien qu'on pouvait aller aussi vite que lui. On disait 'Pourquoi pas nous ?' C'est vrai que tout le monde était dans la bonne trace au début de la saison, même si la locomotive Luc n'était plus là.

La descente de Nagano est entrée dans l'histoire avant même d'avoir lieu, avec ces quatre reports successifs en raison de la météo. Comment avez-vous vécu cette drôle de séquence ?

J.-L.C. : C'est la magie des Jeux (il rit). Bien sûr que ça n'a pas été simple à vivre. Les yeux du monde entier sont rivés sur Nagano et nous, on attend. Ce sont des moments stressants mais, comme je le disais, j'avais cette chance d'avoir un fils de neuf ans, ce qui m'a bien occupé. Mais je sais qu'au niveau du groupe, certains ont mal vécu tout ça.

La course a finalement lieu le vendredi 13. Est-ce que vous y pensez ou vous n'y attachez aucune importance ?

J.-L.C. : Je ne le savais même pas. On me l'a annoncé après la course. J'étais tellement dans mon truc que je n'avais plus la notion des dates.

Mieux valait ne pas être superstitieux, tout de même...

J.-L.C. : Ce qui est fou, c'est la loi des chiffres. C'est le vendredi 13. Je pars 3 (dossard 3), je fais 1. Et le départ, heure locale, était à 13h30. Mieux, j'ai appris après coup que dans l'horoscope chinois, en cette année 1998, j'étais cheval de feu, ce qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Alors quand vous recoupez toutes ces données, vous vous dites que, peut-être, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Mais ça n'a bien sûr résonné en moi que plus tard, tous ces éléments.

La piste d'Hakuba, qu'en pensiez-vous ?

J.-L.C. : J'avais un très bon feeling dès les premiers entraînements. Après, ce n'est pas Kitzbühel. Mais pour le Japon, c'était une belle piste je trouve. On la découvrait tous. Il n'y avait pas pu y avoir de course préolympique à cause d'une polémique. L'endroit où se trouvait la piste est une montagne sacrée. Et les Japonais ne toléraient pas que le départ soit donné de cet endroit. Il a fallu créer une bosse artificielle dès la première porte pour éviter de passer sur un sentier sacré. On ne devait pas le toucher avec les skis.

Un passage de cette piste va devenir particulièrement célèbre...

J.-L.C. : Oui...

Vous voyez auquel nous faisons référence...

J.-L.C. : Oui... (Rires). La fameuse courbe avec dévers en aveugle derrière. C'est simple, je crois qu'il y a eu 19 chutes ce jour-là, dont au moins 14 ou 15 à cet endroit-là.

Mais lors des reconnaissances, des entraînements, tout le monde avait bien dû repérer que ce passage était compliqué, non ?

J.-L.C. : Je vais vous expliquer, avec un discours un peu plus technique. Quand nous sommes arrivés, les premiers jours, à l'entraînement, nous avions ce qu'on appelle une neige d'hiver, vraiment très froide. Une neige qui ne glisse pas, parce que le cristal de neige est très abrasif, donc on a un mauvais feeling au niveau des accélérations. Il y a une certaine retenue au niveau de l'accélération. Grâce, ou à cause de ces quatre jours de mauvais temps qui ont entraîné les reports successifs, la neige avait complètement changé. C'était devenu une neige avec un grain très rond, et une accélération beaucoup plus importante.

Mais pourquoi avez-vous si bien géré cette courbe, quand tant d'autres y ont tout perdu ?

J.-L.C. : Quand j'étais jeune, sur une compétition, j'avais eu le même problème un jour sur une descente. Je crois que c'était en 1979, aux Ménuires. A l'entraînement, tout se passait très bien, la bosse ne décollait presque pas et le jour de la course, la météo avait changé. On arrivait à Mac-12 dessus et on faisait des sauts phénoménaux. Je m'étais fait prendre par la patrouille. A Nagano, j'ai simplement mis en pratique ce que j'ai ressenti le matin. Aux entraînements, il fallait vraiment pousser pour arriver à cette fameuse courbe. Alors que le jour de la course, on arrivait peut-être 20 km/h plus vite.

Donc je me suis dit 'Attends, ça me rappelle quelque chose, ça, tu vas devoir être intelligent cette fois'. Je n'ai rien dit à personne. Même pas à notre délégué FIS de l'époque, je parle de Michel Vion, qui a été longtemps président. Je me suis dit 'Attention, ça va arriver vraiment vite et si ça arrive vite ça va être très compliqué à négocier'. Donc j'ai pris la décision, de mon propre chef, de ralentir le plus possible pour reprendre contact derrière la bosse dans le dévers le plus rapidement possible pour profiter de la pente et de l'accélération pour le reste de la descente. Tout simplement.

Si ce n'est peut-être pas là que vous avez gagné l'or olympique, c'est donc en tout cas là que vous ne l'avez pas perdu...

J.-L.C. : Voilà. A la différence d'Hermann (Maier)... D'ailleurs, dans un reportage, Hermann l'explique très bien. Il parle de mon style un peu "Moniteur français", mais à la fin, il a bien dû reconnaître que le moniteur français était au sommet de la boite alors que lui était par terre.

Qu'entendait-il par-là ?

J.-L.C. : C'était un peu péjoratif par rapport à ma manière d'aborder ce passage, mais c'est ce qu'il fallait faire ce jour-là.

Quand vous arrivez en bas, vous signez le meilleur temps, et vous mettez plus d'une seconde à Fritz Strobl.

J.-L.C. : (Il coupe). Une seconde 20. Alors qu'il avait été le plus rapide aux entraînements.

Évidemment, vous n'avez pas encore gagné, vous êtes dossard 3. Mais on voit à votre réaction que vous savez que vous avez réussi un gros coup.

J.-L.C. : Non, on ne peut pas savourer la victoire avec le dossard 3 alors qu'il y a 46 coureurs au départ. Déjà, il faut expulser cette tension des quatre derniers jours passés à rien faire. Je suis content d'avoir franchi la ligne. Après, sur la dernière bosse au sommet du mur, je fais une petite faute d'équilibration, mais sans conséquence, parce que je sais que je n'ai pas perdu de temps. Donc je me dis 'On va voir ce que ça donne'. Après, quand je regarde le tableau et que je vois que je suis une seconde vingt devant Fritz Strobl, qui a gagné le dernier entraînement alors que les Autrichiens le faisaient à fond parce qu'ils étaient en compétition, je me dis que, quelque part, il va falloir venir me chercher. Je savoure, mais sans savoir que d'ici peu, je savourerai une médaille d'or.

Sitôt après avoir coupé la ligne, Jean-Luc Crétier comprend qu'il a signé un gros coup. Crédit: Getty Images

Juste après vous, avec le dossard 4, c'est donc Hermann Maier. Avez-vous vu sa chute ?

J.-L.C. : Non, mais j'ai vu le ralenti. Je n'ai pas eu le temps de la voir en direct. J'ai pensé 'Ce n'est pas possible, il s'est tué'. Surtout la façon dont il est tombé, sur l'épaule, sur la tête. Dans son malheur, il a bénéficié du fait qu'il y avait beaucoup de pente à cet endroit-là, donc l'impact était plus glissé et il finit sa course au milieu de la neige fraîche.

Sur l'écran, vous comprenez tout de suite qu'il a chuté dans cette fameuse courbe ?

J.-L.C. : Bien sûr que je la reconnais. D'ailleurs, je me précipite à la radio pour informer les autres Français qui doivent partir et je pense, sans avoir de certitudes, qu'ils n'ont pas pris conscience que c'était une information pour les aider. Adrien est tombé là, et Nicolas Burtin n'est pas tombé mais il a enfourché la porte.

Que voulez-vous dire par 'Ils n'ont pas pris conscience que c'était une information pour les aider' ?

J.-L.C. : Il y a le côté compétition... Ou alors ça vient de moi, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais les informer du danger. Mais ils l'ont pris d'une certaine manière. Je ne vais pas vous en dire plus. Je n'étais pas dans leur tête.

Revenons à vous. Vous êtes en bas. L'attente a été longue ensuite...

J.-L.C. : Une heure quarante-cinq je crois avec toutes les interruptions. La chute d'Hermann, bien sûr, Cattaneo qui a arraché tous les filets, Burtin qui a arraché la porte... Je me souviens que Brian Stemmle, parti avec le dossard 46, a une seconde d'avance à un intermédiaire... Donc oui ça a été très, très, très long...

Jean-Luc Crétier, félicité par l'Autrichien Hannes Trinkl, médaillé de bronze. Crédit: Getty Images

Qu'est-ce que vous vous dites, lors du passage de Stemmle (qui, finalement, n'arrivera pas en bas de la piste) ?

J.-L.C. : Que, quelque part, ça va se terminer comme à Kitzbühel, comme à Beaver Creek, comme aux Houches. C'est-à-dire qu'il va toujours y en avoir un qui va venir m'empêcher de gagner ma première course. Mais je prends quand même parce que, une médaille aux Jeux, c'est une médaille aux Jeux, quelle que soit sa couleur. D'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus. Quand je suis rentré, mon fils m'a dit 'Mais papa, ce n'est pas celle-là que je voulais, c'est celle de la deuxième place parce que c'est la seule qui n'a pas la même couleur que les deux autres.'

Y a-t-il eu d'autres moments de grand stress semblables à celui-ci ?

J.-L.C. : Beaucoup. Ce n'est pas comme une manche de Coupe du monde où, à partir d'un moment, les dossards élevés sont là pour essayer de rentrer dans les points. Aux Jeux, tout le monde peut gagner.

Vous souvenez-vous du moment précis où vous êtes champion olympique ?

J.-L.C. : Celui-là, non, paradoxalement. Ce dont je me souviens, ce qui m'a le plus marqué... (très ému, il fait une pause), c'est l'arrivée de Luc et de Franck (Alphand et Piccard, NDLR) et ces retrouvailles dans la raquette d'arrivée. C'était un moment très fort, et ça l'est encore. C'est fou. C'est encore à fleur de peau.

Jean-Luc Crétier porté en triomphe par Luc Alphand et Franck Piccard après son titre olympique. Crédit: Getty Images

Et la suite, c'est quoi ? La folie ? Les sollicitations ?

J.-L.C. : Après, je n'ai plus rien maîtrisé. D'ailleurs, le Super-G, je l'ai fait mais bon, je n'étais pas vraiment là... J'ai pris le dossard 1 pour me faire plaisir. Mon entraîneur n'était pas content, il voulait que je prenne un dossard dans les 20. Je me suis fait remonter les bretelles, c'est normal. Mais je ne serais pas parti avec un autre dossard. On a bu un verre ensemble et il a compris que j'avais achevé mes Jeux Olympiques avec la descente, que ça ne servait à rien de discuter. Il a fini par me dire 'Bon allez, on s'en fout'.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour vraiment mesurer que vous étiez champion olympique de descente ?

J.-L.C. : La réalité a commencé à me sauter au visage dix jours après, à mon retour en France. Jusqu'ici, j'étais un peu préservé par le contexte des Jeux. Ce n'est pas open bar les J.O., ça reste une bulle. A mon retour de Nagano, il y avait beaucoup de monde à l'aéroport de Genève déjà. Après, je me suis caché une nuit à Annecy avec ma femme pour être tranquille avant de rentrer à la maison parce que, chez nous, il y avait un siège. Le public, les journalistes... On avait mis mon fils chez mes beaux-parents pour qu'il soit tranquille lui aussi. C'est vraiment le retour à la réalité. A La Plagne, pour la soirée organisée pour mon retour, il y avait 10000 personnes. Là, tu comprends.

Jean-Luc Crétier retrouve son épouse, Françoise, à l'aéroport de Genève et montre sa médaille aux photographes. Le couple ira s'isoler une nuit à Annecy. Crédit: Getty Images

On a presque l'impression que vous ne l'avez pas forcément très bien vécu...

J.-L.C. : Ce sont de très beaux souvenirs. Ça faisait trente ans que la France attendait ça (depuis Jean-Claude Killy à Grenoble, en 1968, NDLR). Mais on était conditionnés en tant qu'athlètes, pas pour gérer le reste. Il faut comprendre qu'à l'époque, toute l'équipe de France, c'était complètement amateur. Donc tout m'a sauté à la gueule, avec une gestion hallucinante de mon emploi du temps. C'était la course en permanence. Tout le monde voulait sa part, parce qu'il y avait eu cette attente depuis Killy. Il y a eu énormément de demandes et il a fallu que je les gère. Et même si certaines personnes m'ont aidé, je n'étais pas entouré comme les gars peuvent l'être aujourd'hui. Ils font un sport amateur, mais avec une structure professionnelle autour d'eux. Heureusement, à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas...

Vous dites que vos Jeux se sont arrêtés après la descente. Mais d'une certaine manière, n'est-ce pas votre carrière qui s'est aussi arrêtée là ?

J.-L.C. : J'avais atteint un niveau que j'espérais depuis 15 ans et l'attitude des gens a changé. Ça m'a traumatisé. Je dormais avec la médaille. Quand vous commencez votre carrière, vous rêvez de ce moment-là, mais au moins inconsciemment, une fois que ça arrive, ça vous travaille. Beaucoup.

Luc Alphand a gagné le gros globe de cristal, mais n'a jamais eu de médaille aux Jeux. Didier Cuche a gagné cinq fois à Kitzbühel mais n'a jamais été champion olympique. Vous, c'est tout le contraire. Votre unique victoire est un titre olympique. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ou d'impact selon vous ? Antoine Denériaz nous disait que ceux qui affirment qu'il est plus fort de gagner sur la Streif qu'aux Jeux sont souvent ceux qui n'ont jamais été champions olympiques...

J.-L.C. : Il a tout dit (rires). La comparaison est belle. C'est sûr que du strict point de vue sportif, en termes de satisfaction personnelle en tant que skieur, avoir fait 3e sur la Streif après dix ans de compétition là-bas, j'étais super heureux d'être sur la boite. Mais vous ne me parlez pas 24 ans après parce que j'ai fait podium sur la Streif. On est d'accord ? Vingt ans après, qui se souvient d'une victoire en Coupe du monde ? Beaucoup de gens ne s'intéressent au sport qu'au moment des Jeux. On touche beaucoup plus de monde. C'est la force des Jeux Olympiques. Ils génèrent une passion incomparable.

Jean-Luc Crétier, sacré 30 ans après Jean-Claude Killy. Crédit: Getty Images

