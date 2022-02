Le vent devrait encore balayer les pistes olympiques juste avant la descente hommes dimanche (4h en Chine, 11h en France), première épreuve de ski alpin des JO de Pékin. Ce même vent qui a déjà provoqué, samedi, l'annulation du troisième et dernier entraînement après le passage de trois skieurs seulement. "Nous aurons des informations actualisées toutes les demi-heures et prendrons notre décision. Il faudra jouer avec le vent", a averti Markus Waldner, directeur des courses masculines au sein de la Fédération internationale de ski, lors de la réunion des capitaines d'équipe.

Alors que les rafales ont dépassé 61km/h samedi, prenant l'organisation par surprise en forcissant en milieu de matinée, elles devraient souffler à 64km/h dimanche vers 8h locales, puis à 50km/h à 11h, heure prévue pour le départ. Dans ces conditions, les meilleurs descendeurs ont opté lors du tirage au sort pour des dossards plutôt élevés, pariant sur une décrue du vent au fil de l'épreuve.

Kilde défie le vent et va au bout de sa descente d'entraînement

Dossard 11 pour Kilde, le 19 pour Clarey

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, n°1 mondial en descente comme en super-G, s'élancera ainsi en 11e position. Le Suisse Beat Feuz, meilleur descendeur des quatre dernières saisons et médaillé de bronze des JO 2018 de Pyeongchang, partira lui avec le dossard 13. Le prodige suisse Marco Odermatt, qui caracole en tête de la course au gros globe, a pris le dossard 17 et le vétéran français Johan Clarey, récent deuxième de la descente de Kitzbühel à 41 ans, le 19.

Markus Waldner a justifié au passage la décision, vivement critiquée par plusieurs skieurs, d'avoir annulé le troisième entraînement samedi après le passage de trois concurrents, dont le favori Aleksander Aamodt Kilde. "Une minute avant qu'on lance le dossard n°1, les rafales ont commencé. C'était imprévisible et hors de notre contrôle", a-t-il expliqué. "Si l'on avait eu une chute, ç'aurait déjà été trop, parce que la course est demain (...) La sécurité est toujours prioritaire, même si ce n'était pas juste", a-t-il poursuivi.

La liste de départ de la descente messieurs

Numéro de dossard Nom 1 Bryce Bennett (USA) 2 James Crawford (CAN) 3 Niels Hintermann (SUI) 4 Matthieu Bailet (FRA) 5 Daniel Hemestsberger (AUT) 6 Matteo Marsaglia (ITA) 7 Vincent Kriechmayr (AUT) 8 Romed Baumann (ALL) 9 Matthias Mayer (AUT) 10 Ryan Cochran-Siegle (USA) 11 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 12 Christof Innerhofer (ITA) 13 Beat Feuz (SUI) 14 Dominik Schwaiger (ALL) 15 Dominik Paris (ITA) 16 Andreas Sander (ALL) 17 Marco Odermatt (SUI) 18 Max Franz (AUT) 19 Johan Clarey (FRA) 20 Travis Ganong (USA) 21 Josef Ferstl (ALL) 22 Miha Hrobat (SLO) 23 Kjetil Jansrud (NOR) 24 Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 25 Blaise Giezendanner (FRA) 26 Brodie Seger (CAN) 27 Maxence Muzaton (FRA) 28 Broderic Thompson (CAN) 29 Bostjan Kline (SLO) 30 Stefan Rogentin (SUI) 31 Marco Pfiffner (LIE) 32 Adur Etxezarreta (ESP) 33 Marko Vukicevic (SRB) 34 Nejc Nalarocnik (SLO) 35 Henrik von Appen (CHI) 36 Arnaud Alessandria (MON) 37 Jack Gower (IRL) 38 Yangming Zhang (CHN) 39 Ivan Kovbasnyuk (UKR) 40 Simon Breitfuss Kammerlander (BOL) 41 Barnabas Szollos (ISR) 42 Mingfu Xu (CHN) 43 Albin Tahiri (KOS)

