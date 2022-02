"Plus vite, plus haut, plus fort", les skis aux pieds comme le micro à la main : pour recharger les batteries et évacuer le stress entre deux descentes, l'as de la vitesse Dominik Paris chante dans un groupe de heavy metal. "La musique, c'est quelque chose qui m'apporte énormément d'équilibre", confie à l'AFP l'Italien de 32 ans, l'un des favoris de la descente olympique dimanche à Yanqing.

"Je mets généralement les écouteurs quand je quitte l'hôtel et je ne les retire qu'avant la course. J'ai une playlist de 1 700 chansons, je mets en mode 'shuffle' (mode aléatoire) et c'est parti. Cela va de Motörhead à des choses plus lourdes, comme Six Feet Under ou Gojira", décrit le skieur originaire de la région alpine du Trentin-Haut-Adige.

Paris a même son propre groupe : Rise of Voltage

La musique, pour le trentenaire à la carrure imposante, c'est d'abord et avant tout le heavy metal. Cette passion hurlante et dévorante l'a poussé à franchir le pas en montant son propre groupe en 2017, Rise of Voltage : Dominik au micro, son frère Lukas à la guitare et deux autres amis à la basse et à la batterie. Avec répétitions régulières pendant l'hiver et quelques concerts aux beaux jours, quand le "Cirque blanc" fait relâche.

"On ne peut pas toujours répéter, en fonction des activités des uns et des autres, mais en général j'essaie de les retrouver entre chaque compétition, cela me permet d'évacuer le stress", explique Paris, par ailleurs parolier (en anglais) du groupe.

"Tout a commencé quand j'ai chanté quelques morceaux à l'occasion d'un anniversaire, avec trois ou quatre amis. Ça nous a bien plu. Et quelque temps plus tard, on s'est retrouvé avec le guitariste et le bassiste et on s'est dit: 'Allez, essayons de nouveau, mais avec nos propres chansons', et Rise Of Voltage est né", raconte-t-il.

Le premier album est arrivé en 2018, le bien nommé "Time" pour ce chanteur habitué à vivre sous la pression du chronomètre, en quête à Pékin d'une première médaille olympique pour sa quatrième participation aux Jeux. Mais n'est pas chanteur de heavy metal qui veut. La technique particulière du growl (la voix gutturale emblématique de ce type de musique), "Domme" raconte l'avoir apprise "tout seul, en écoutant les autres et en les copiant".

"Un été, à 18 ans, j'ai testé cette technique en me promenant en montagne, pour voir si j'y arrivais. Je me suis amélioré peu à peu. La guitare ? Ça me plaisait aussi mais je ne suis pas assez bon", décrit l'homme aux vingt victoires en Coupe du monde, qui a dompté les plus grandes classiques du circuit en descente (Bormio, Kitzbühel, Garmisch).

Je suis plus tendu sur scène, car sur les skis je sais ce que je dois faire

Lui-même va peu voir de musique live, faute de temps : "Le dernier que j'ai dû voir, c'était en 2015 ou 2016, c'était Amon Amarth", groupe de death metal mélodique suédois.

Pour le croiser lors d'un concert, mieux vaut encore dénicher une date des Rise of Voltage, qui se produisent généralement quatre à cinq fois par an. Avec toujours le trac du débutant, admet Dominik Paris pour qui monter sur scène reste une épreuve plus compliquée que de s'élancer d'un portillon à l'assaut d'une descente ultra-raide. "Je suis plus tendu sur scène, ça c'est sûr, car sur les skis je sais ce que je dois faire et je suis seul en piste", admet le colosse.

"Sur la scène, tu ne sais pas comment les gens vont réagir. C'est assez stressant ! Faire bouger les gens, c'est une chose vraiment difficile", raconte celui qui ne se connaît pas d'alter ego musiciens dans le "Cirque blanc", depuis la retraite du Croate Ivica Kostelic, skieur adepte de la six-cordes devenu marin. "En ce moment, j'ai peu de temps avec le ski, tout ça reste un loisir avec quelques amis", conclut Paris dans un petit sourire. "On va essayer de faire un second album et puis on verra !".

