L'Autrichienne Katharina Liensberger (+ 0''08) et la Suissesse Wendy Holdener (+ 0''12) complètent le podium. C'est dur pour Lena Duerr, qui a craqué sous la pression...

PETRA VLHOVA EST CHAMPIONNE OLYMPIQUE !!! C'est son 1er titre olympque et elle offre à la Slovaquie sa première médaille olympique en ski alpin... Elle est en larmes !

C'est le 4e temps (+ 0''19) à l'arrivée pour Duerr !

- 0''78 au 1er inter ! Bien partie pour l'Allemande, très juste et qui enchaine bien sur le haut. Très propre, elle n'en donne pas trop mais elle baisse dna sl'intensité. - 0''26 au 3e inter ! Ça va être chaud...

C'EST PARTI pour Lena Duerr (Allemagne), leader à l'issue de la première manche ! Elle s'élance avec 0''72 d'avance sur Vlhova.... C'est le titre olympique qui est en jeu, quelle pression sur les épaules de l'Allemande... Va t-elle tenir bon ?

C'est le 5e temps (+ 0''60) provisoire à l'arrivée pour Gisin ! Pas de médaille pour la Suissesse....

- 0''74 au 1er inter ! Elle aussi démarre plus fort que Vlhova mais ce n'est pas là que Vlhova a fait les écarts... - 0''09 au 2e inter ! Attention, elle s'assoit et a perdu toute sa vitesse. On sent la tension. + 0''28 au 3e inter ! Il y a moins de vie dans son ski.

C'EST PARTI pour Michelle Gisin (Suisse, - 0''69) !

ELLE ENFOURCHE !!! Alors qu'elle était en train d'écraser ce slalom... Que c'est dur pour Hector, qui était en train de faire le plus beau slalom de sa vie.

- 0''88 au 1er inter ! Elle est partie en mode "full-attaque", c'est exceptionnel ce qu'elle produit. Elle appuie tôt, c'est fluide, elle est transformé... - 0''48 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Sara Hector (Suède, - 0''60) !

C'est le 4e temps (+ 0''22) provisoire à l'arrivée pour Slokar ! Les écarts sont minimes.

Attention, c'est un peu plus latéral à l'entrée du mur... - 0''03 au 3e inter ! Mais elle se fait un peu piéger sur le bas... Ça va coûter cher !

- 0''33 au 1er inter ! Elle aussi est partie avec énormément d'intensité, comme Holdener. Elle prend tous les risques et ça paie pour le moment. - 0''24 au 2e inter !

C'EST PARTI pour Andreja Slokar (Slovénie, - 0''25) !

C'est le 3e temps (+ 0''12) provisoire à l'arrivée pour Holdener. C'était chaud...

- 0''33 au 1er inter ! Enorme mise en action de la Suissesse, partie avec une grosse intensité. Attention, elle est sur un fil, mais sa vitessse de pied la sauve pour l'instant. - 0''02 au 3e inter ! Et Liensberger a repris du temps à Vlhova donc attention.

C'EST PARTI pour Wendy Holdener (Suisse, - 0''24) !

C'est le 4e temps (+ 1''20) provisoire à l'arrivée pour Moltzan. Déception pour l'Américaine.

- 0''01 au 1er inter ! Entame de course intéressante pour l'Américaine, dans le bon tempo sur le haut, malgré une position très basse. Du coup, elle fait trop de chemin et ça ne paie pas. + 0''69 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Paula Moltzan (Etats-Unis, - 0''10) !

C'est le 2e temps (+ 0''08) provisoire à l'arrivée pour Liensberger.

+ 0''02 au 1er inter ! C'est moyen sur le haut pour l'Autrichienne, partie avec un engagement total mais un peu moins juste... C'est propre mais elle respecte presque un peu trop la piste. + 0''19 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Katharina Liensberger (Autriche, - 0''06) !

MEILLEUR TEMPS POUR VLHOVA !! La Slovaque a fait le boulot en écrasant la seconde manche, dont elle réalise le meilleur temps. La voilà qui domine largement Rast (- 0''77) et qui attend désormais ses concurrentes...Cest une manche de championne olympique !

- 0''40 au 1er inter ! Elle prend tous les risques mais attention aux appuis massifs... C'est son style et elle est agressive, malgré quelques fautes, avec un ski extérieur qui lui échappe parfois. - 0''50 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Petra Vlhova (Slovaquie, - 0''46) ! Elle se doit une revanche...

Le classement après 22 passages :

1. Camille Rast (Suisse), en 1'45''75

2. Anna Swenn Larsson (Suède), + 0''56

3. Aline Danioth (Suisse), + 0''89

MEILLEUR TEMPS POUR RAST !!! La Suissesse signe la première manche de référence en écrasanat la marque de référence de Swenn Larsson (- 0''56). Est-ce que ça suffira pour aller chercher une médaille ? Ce n'est pas impossible... Il faudra toutefois espérer une ou deux sorties...

- 0''32 au 1er inter ! Enorme mise en action de la Suissesse, qui met beaucoup d'envie. Attention à ne pas appuyer trop tôt sous la porte toutefois... Mais c'est une manche fantastique qu'elle est en train de réussir. - 0''23 au 3e inter ! Et elle continue dans le mur, même si elle se fait un peu descendre. Mais il n'y a pas de blocage...

C'EST PARTI pour Camille Rast (Suisse, - 0''09) !

C'est le 6e temps (+ 1''02) provisoire à l'arrivée pour Gallhuber.

- 0''13 au 1er inter ! Elle s'est fait une frayeur, à l'image de Mayer sur le Super-G mais c'est plus compliqué pour Gallhuber, qui souffre de plus en plus. Elle n'a pas réussi à retrouver le rythme. + 0''47 au 3e inter ! Et elle marque dans le mur...

C'EST PARTI pour Katharina Gallhuber (Autriche, - 0''04) !

MEILLEUR TEMPS POUR SWENN LARSSON ! La Suédoise prend la tête provisoire de ce slalom devant Danioth (- 0''33) mais elle sait que ça ne suffira sans doute pas pour viser une médaille.

- 0''06 au 1er inter ! La Suédoise prend des risques, skie agressif et ça paie sur la section de transition. - 0''41 au 3e inter ! Attention, elle est plus en souffrance dans le mur...

C'EST PARTI pour Anna Swenn Larson (Suède, - 0''22) !

C'est le 3e temps (+ 0''28) provisoire à l'arrivée pour Huber.

- 0''00 au 1er inter ! C'est propre sur le haut pour l'Autrichienne mais ça manque d'engagement et de vie dans le ski de Huber. + 0''21 au 3e inter ! Oh attention, elle balance les talons dans le mur...

C'EST PARTI pour Katharina Huber (Autriche, - 0''12) !

On attend toujours la manche parfaite...

MAIS ÇA N'AURA PAS DURE !! Aline Danioth termine encore mieux et prend à son tour les commandes de ce slalom olympique en devançant Bucik (- 0''03).

MEILLEUR TEMPS POUR BUCIK !! La Slovène a très bien fini, en créant de la vitesse exactement où il le fallait... Et elle domine Dubovska (- 0''36).

+ 0''15 au 1er inter ! beaucoup de temps perdu sur le haut déjà pour la Slovène, qui nous a habitué aux grosses deuxièmes manche... Bien mieux sur la section intermédiaire, avec une transition bien gérée, où elle a pris la vitesse. - 0''27 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Ana Bucik (Slovénie, - 0''17) !

C'est le 8e temps (+ 0''93) provisoire à l'arrivée pour Guest.

+ 0''04 au 1er inter ! Beaucoup d'envie dans le ski de la Britannique, mais son ski extérieur tape un peu... Parfois surprise dans les figures, elle marque un peu trop. + 0''12 au 3e inter ! Mais ça reste tout bon. OH LA GROSSE FAUTE D'INTERIEUR ! Ça va coûter cher....

C'EST PARTI pour Charlie Guest (Grande-Bretagne, - 0''06) !

Le classement après 15 passages :

1. Martina Dubovska (République Tchèque), en 1'47''03

2. Thea Louise Stjernesund (Norvège), + 0''45

3. Erin Mielzynski (Canada), + 0''49

MEILLEUR TEMPS POUR DUBOVSKA !! Malgré une frayeur dans le mur, la Tchèque prend la tête de ce slalom, avec presque une demi-seconde d'avance sur Stjernesund (- 0''45). Peut-elle rêver au top 10 ?

- 0''43 au 1er inter ! C'est excellent sur le haut pour la Tchèque, ça s'enchaine bien , ça reste fluide, pas d'appuis trop marqués... - 0''43 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Martina Dubovska (République Tchèque, - 0''32) !

C'est le 2e temps (+ 0''04) provisoire à l'arrivée pour la Canadienne. C'était chaud !

- 0''24 au 1er inter ! Belle mise en action de la Canadienne, partie avec beaucoup d'envie. Les trajectoires sont directes, elle fait un minimum de chemin et reste légère sur les appuis, ça ne marque pas trop. - 0''00 au 3e inter ! Attention Stjernesund n'a pas bien fini...

C'EST PARTI pour Erin Mielzynski (Canada, -0''29) !

LA CHUTE DANS LE MUR ! La Norvégienne a toujours beaucoup de mal dans la pente, lorsque ça tourne. Et ça se confirme encore aujourd'hui.

+ 0''46 au 1er inter ! C'est très compliqué sur le haut pour la Norvégienne, qui boucle un peu trop et fait beaucoup de chemin...C'est un peu mieux au niveau de la transition, bien gérée. + 0''54 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Mina Fuerst Holtmann (Norvège, - 0''03) !

MEILLEUR TEMPS POUR STJERNESUND !! La Norvégienne a beaucoup perdu sur le bas mais elle résiste malgré tout à St-Germain (- 0''09) pour s'emparer de la tête provisoire de ce slalom.

- 0''56 au 1er inter ! Là aussi la mise en action est bonne mais il faut modérer vu le début de manche ratée de St-Germain... Mais c'est très propre de la part de Stjernesund, qui essaie au maximum d'aller sur l'avant de son ski... - 0''51 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Thea Louise Stjernesund (Norvège, - 0''29) !

ELLE SORT !! Elle se fait piéger dans le mur final et elle ne parvient pas à se rattraper... Quel dommage !

- 0''06 au 1er inter ! C'est moyen sur le haut pour l'Italienne, en confiance après sa médaille d'argent sur le géant mais moins à l'aise en slalom. Mais l'Italienne est toutefois très juste à l'entrée du mur... - 0''13 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Federica Brignone (Italie, - 0''10) !

C'est le 2e temps (+ 0''02) provisoire à l'arrivée pour Aicher.

- 0''35 au 1er inter ! Grosse mise en action de l'Allemande, véritable pépite et qui met beaucoup d'activité dans son ski, parfois même à la limite. - 0''33 au 3e inter ! Mais attention, il y a des fautes sur le bas. Ça peut coûter cher...

C'EST PARTI pour Emma Aicher (Allemagne, - 0''03) !

MEILLEUR TEMPS POUR ST-GERMAIN !!! La Canadienne avait perdu une demi-seconde sur la première partie de la manche mais elle a enclenché le turbo dans la pente et a profité des fautes de Noens pour prendre la tête de ce slalom, avec 0''29 d'avance sur le Française.

Mal partie, Ali Nullmeyer finit fort mais ça ne suffit pas. La Canadienne doit se contenter de la 3e place (+ 0''10) provisoire.

MEILLEUR TEMPS POUR NOENS ! La voilà la réaction de la Française... Elle signe une belle manche pour s'emparer de la tête provisoire de ce slalom, devant Shkanova (- 0''03).

- 0''30 au 1er inter ! Quelle mise en action de la Française, partie avec de bien meilleures intentions qu'en première manche... C'est beaucoup plus juste, bien plus agressif. Elle travaille bien sous la porte. - 0''02 au 3e inter ! Attention, il faut bien finir...

C'EST PARTI pour Nastasia Noens (France, - 0''11) !

MEILLEUR TEMPS POUR SHKANOVA !! La Biélorusse a signé une énorme manche pour s'emparer de la tête de ce slalom, devant Popovic (- 0''53).

- 0''41 au 1er inter ! Grosse manche de la part de la Biélorusse, très juste sur les trajectoires et très légère au niveau des appuis... Elle ne se fait pas piéger dans la pente. - 0''49 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Maria Shkanova (Biélorussie, - 0''52) !

C'est le 3e temps (+ 0''49) provisoire à l'arrivée pour Ljutic.

- 0''05 au 2e inter ! La Croate se fait un peu piéger par la suite... Elle est un peu en-dessous et a perdu beaucoup de vitesse...

C'EST PARTI pour Zrinka Ljutic (Croatie, - 0''28) !

C'est le 2e temps (+ 0''28) provisoire à l'arrivée pour la Suédoise.

- 0''10 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut... Mais elle peine un peu plus après la transition, elle pose un gros appui et a perdu pas mal de vitesse...+ 0''29 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Charlotta Saefvenberg (Suède, - 0''06) !

C'est un peu moins bien pour la Suédoise Elsa Fermbaeck, qui prend la 3e place (+ 0''91) provisoire.

C'est le 2e temps (+ 0''90) provisoire à l'arrivée pour Smart.

+ 0''17 au 1er inter ! C'est un peu plus heurté sur le haut, elle s'affaisse un peu... Et forcément, ce n'est pas efficace. Le bassin passe sous les genoux... + 0''54 au 3e inter ! Elle court après ses skis... Et la grosse faute sur le bas.

C'EST PARTI pour Amelia Smart (Canada, - 0''05) !

Elle signe le premier temps de référence en 1'48''42, mais elle a souffert sur le bas.

On va découvrir le tracé de cette seconde manche en compagnie de la Croate... D'entrée, on retrouve des figures avec une double, il va falloir être réactif, être rapide sur le pieds, être alerte. C'est bien mieux qu'en première manche pour Popovic.

C'EST PARTI pour Leona Popovic (Croatie), 30e de la première manche à 3''14 de la leader allemande Lena Duerr !

Cest d'ailleurs son coach, l'entraineur slovaque, qui a tracé cette seconde manche. Et elle n'a pas l'air simple du tout, cette seconde manche est très difficile et piégeuse.

Actuellement 8e après la première manche, Petra Vlhova va t-elle réussir à remonter pour offrir à la Slovaquie sa première médaille olympique en ski alpin ?

Nastasia Noens a bien fini 24e de la première manche. Elle va donc partir dans les 30 premières en seconde manche. De quoi espérer une remontée mais le podium est inaccessible.

Le classement provisoire après 25 dossards :

1. Lena Duerr (Allemagne), en 52''17

2. Michelle Gisin (Suisse), + 0''03

3. Sara Hector (Suède), + 0''12

Performance encore plus compliquée pour la Norvégienne Thea Louise Stjernesund, qui doit se contenter de la 18e place (+ 2''05) provisoire.

C'est le 14e temps (+ 1''67) provisoire pour Guest.

+ 0''15 au 1er inter ! C'est très bien parti pour la Britannique, très juste et légère sur les appuis... Dommage d'avoir un peu marqué sur la transition. + 1''17 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Charlie Guest (Grande-Bretagne) !

ELLE SORT DEJA ! Au même endroit que Shiffrin, elle commet une faute d'intérieur et c'est fini...

C'EST PARTI pour Maria Therese Tviberg (Norvège) !

Le classement après 22 dossards :

1. Lena Duerr (Allemagne), en 52''17

2. Michelle Gisin (Suisse), + 0''03

3. Sara Hector (Suède), + 0''12

C'est le 19e temps (+ 2''51) provisoire à l'arrivée pour Noens.

+ 0''36 au 1er inter ! Il y a de l'activité dans le ski de la Française, mais elle marque un peu trop... Attention à ne pas trop visser le haut du corps. + 1''59 au 3e inter ! Ça manque un peu d'activité sur le bas...

C'EST PARTI pour Nastasia Noens (France) !

C'est plutôt bon pour Erin Mielzynski... La Canadienne est juste sur le haut mais plus en souffrance sur le bas et elle se contente de la 15e place (+ 1''76) provisoire.

C'est le 15e temps (+ 2''02) provisoire à l'arrivée pour Holtmann.

+ 0''07 au 1er inter ! Excellente mise en action de la Norvégienne, partie avec beaucoup d'intensité. La vitesse de pieds est excellente, elle aime toujours autant lorsque c'est dans l'axe. Mais elle est moins à l'aise quand sa tourne à cause de sa position. + 1''17 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Mina Fuerst Holtmann (Norvège) !

C'est le 16e temps (+ 2''50) provisoire à l'arrivée pour Nullmeyer.

+ 0''50 au 1er inter ! C'est énorme déjà... La Canadienne marque beaucoup trop sous la porte, ça manque de fluidité. + 1''78 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Ali Nullmeyer (Canada) !

C'est le 12e temps (+ 1''37) provisoire à l'arrivée pour Huber.

+ 0''35 au 1er inter ! C'est beaucoup déjà... Le ski de l'Autrichienne est toujours aussi beau à voir mais ça manque d'activité. Attention à ne pas être trop direct parfois... + 1''36 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Katharina Huber (Autriche) !

C'est le 4e temps (+ 0''47) provisoire à l'arrivée pour Slokar. Quelle manche !

+ 0''16 au 1er inter ! Très bonne mise en action de la Slovène, partie avec de belles intentions.... + 0''22 au 2e inter ! C'est très précis, léger sur les appuis, techniquement très juste. + 0''43 au 3e inter ! Elle ne boucle pas trop, c'est excellent..

C'EST PARTI pour Andreja Slokar (Slovénie) !

C'est le 8e temps (+ 1''18) provisoire à l'arrivée pour Rast.

+ 0''15 au 1er inter ! C'est tout bon ce que propose la Suissesse, toujours aussi agressive dans son ski. Attention à ne pas appuyer trop fort... Il faut relâcher tôt sous la porte. + 0''83 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Camille Rast (Suisse) !

Le classement après 15 dossards :

1. Lena Duerr (Allemagne), en 52''17

2. Michelle Gisin (Suisse), + 0''03

3. Sara Hector (Suède), + 0''12

ELLE ENFOURCHE ! C'est terminé pour Truppe, qui a tout donné mais elle était à la limite depuis le départ...

L'Autrichienne est partie avec énormément d'envie mais elle commet une grosse faute d'entrée... + 0''54 au 1er inter !

C'EST PARTI pour Katharina Truppe (Autriche) !

C'est le 10e temps (+ 1''56) provisoire à l'arrivée pour Bucik.

+ 0''43 au 1er inter ! C'est déjà beaucoup... Techniquement c'est assez propre mais ça ne paie pas. + 0''93 au 3e inter ! C'est un peu trop heurté sur le bas, la Slovène a plus de mal dans la pente, là où le tracé est le plus tournant.

C'EST PARTI pour Ana Bucik (Slovénie) !

C'est le 5e temps (+ 0''62) provisoire à l'arrivée pour Moltzan.

+ 0''13 au 1er inter ! Très gros départ de l'Américaine, partie avec de belles intentions... + 0''41 au 3e inter ! Les trajectoires sont très directes mais ça reste excellent.

C'EST PARTI pour Paula Moltzan (Etats-Unis) !

C'est le 3e temps (+ 0''12) provisoire à l'arrivée pour Hector ! Exceptionnelle performance de la Suédoise !

- 0''19 au 1er inter ! Quelle activité sur le haut... Elle est en pleine confiance et ça se sent. C'est une énorme première manche qu'elle sort. Elle reste dans le mouvement, c'est tout bon... + 0''20 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Sara Hector (Suède) !

C'est le 8e temps (+ 1''73) provisoire à l'arrivée pour Dubovska.

+ 0''33 au 1er inter ! C'est très solide ce que produit la Tchèque, appliquée et légère sur les appuis. Ça manque de fluidité mais ça reste assez solide. + 1''22 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Martina Dubovska (République Tchèque) !

C'est le 9e temps (+ 3''14) provisoire à l'arrivée pour Popovic.

+ 0''51 au 1er inter ! Très régulière cette saison, la Croate n'arrive pas à se lâcher aujourd'hui... C'est trop tenu. + 2''49 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Leona Popovic (Croatie) !

C'est le 8e temps (+ 2''34) provisoire à l'arrivée pour St-Germain.

+ 0''53 au 1er inter ! Il y a de l'engagement sur le haut pour la Canadienne mais c'est tout simplement moins léger, moins juste... Oh le gros appui ! Elle est arrêtée désormais. + 1''87 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Laurence St-Germain (Canada) !

C'est le 6e temps (+ 1''23) provisoire à l'arrivée pour Gallhuber.

+ 0''53 au 2e inter ! C'est difficile pour l'Autrichienne, dans le dur dès que ça tourne...

C'EST PARTI pour Katharina Gallhuber (Autriche) !

MAIS NON !!! Comme en géant, l'Américaine n'a tenu qu'une dizaine de secondes... Une grosse faute d'intérieur et elle enfourche. C'est complètement dingue !

C'EST PARTI pour Mikaela Shiffrin (Etats-Unis) !

C'est le 3e temps (+ 0''48) provisoire à l'arrivée pour Holdener.

+ 0''46 au 3e inter ! C'est très propre jusqu'ici mais elle marque un peu sur le bas toutefois... Elle va avoir du mal à revenir.

Très mauvais départ pour la Suissesse, partie avec beaucoup d'intention mais elle commet une grosse faute, sur la partie plane en plus. + 0''42 au 1er inter ! Mais elle est revenue dans le tempo...

C'EST PARTI pour Wendy Holdener (Suisse) !

C'est le 3e temps (+ 0''66) provisoire à l'arrivée pour Liensberger.

OUH ! A la limite d'entrée de jeu, avec une petite faute mais l'Autrichienne a été très réactive... + 0''44 au 2e inter ! Le buste ne bouge pas, c'est très propre, très direct. A la limite de la faute d'intérieur dans le mur ! + 0''52 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Katharina Liensberger (Autriche), la championne du monde en titre !

C'est le 2e temps (+ 0''03) provisoire à l'arrivée pour Gisin, qui a bien lâché sur le bas.

Beaucoup de légereté sur le haut pour la Suissesse... - 0''19 au 1er inter ! Les appuis sont bien plus légers que ceux de Vlhova, elle garde bien de la hauteur. Mais ça va moins vite. + 0''33 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Michelle Gisin (Suisse) !

C'est le 3e temps (+ 1''27) provisoire à l'arrivée pour Swenn-Larsson.

+ 0''10 au 1er inter ! C'est beaucoup plus fluide... Les portes s'enchainent bien mais la Suédoise souffre également juste avant le changement de durection. Un peu trop direct. Attention, elle s'assoit, elle boucle trop. + 0''70 au 3e inter !

C'EST PARTI pour Anna Swenn Larsson (Suède) !

C'est le 2e temps (+ 0''72) provisoire à l'arrivée pour Vlhova ! Quelle claque...

+ 0''40 au 1er inter ! C'est beaucoup déjà... Les appuis sont massifs. Mais elle essaie de mettre du rythme mais elle n'y arrive pas sur cette neige. + 0''93 au 3e inter ! Il y a moins de liant entre les portes...

C'EST PARTI pour Petra Vlhova (Slovaquie), grande favorite sur le papier, elle qui a déjà assuré le globe de la spécialité !

Elle signe le premier temps de référence en 52''17.

La piste a l'air très agréable à skier, c'est très stable sous le pied. C'est bien dans le final que l'on retrouve le plus de pente et là que se feront les différences.

C'EST PARTI pour Lena Duerr (Allemagne) !

Il y a de la courbe dans le mur final, ça tourne énormément, il va falloir être juste et ne pas trop boucler.

C'est l'Allemande Lena Duerr qui sera la première skieuse à s'élancer.

On attend évidemment un gros duel entre les deux favorites de ce slalom , l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Slovaque Petra Vlhova.

Une seule Française est au départ parmi les 88 skieuses engagées : il s'agit de Nastasia Noens, qui s'élancera avec le dossard 22.

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct le slalom dames de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022.

