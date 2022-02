Coup de tonnerre sur Pékin ! La première manche du slalom dames a été marquée par la sortie de piste de la grande favorite, Mikaela Shiffrin, coupable d’une faute d’intérieur après une dizaine de secondes de course avant d’enfourcher. Déjà sortie en géant, l’Américaine a passé de longues minutes sur le bord de la piste, inconsolable. C’est l’Allemande Lena Duerr qui a dominé cette première manche, devant la Suissesse Michelle Gisin (+ 0’’03) et la Suédoise Sara Hector (+ 0’’12). Petra Vlhova est elle assez loin (8e, + 0’’72) alors que Nastasia Noens s’est ratée.

Vlhova loin du compte : sa première manche décevante en vidéo

L’incompréhension de Shiffrin

Mais que se passe-t-il à Xiaohaituo sur l’Ice River ? Sortie de manière incompréhensible dès les premières portes en géant, Mikaela Shiffrin espérait se reprendre sur le slalom, sa discipline, où elle se partageait toutes les victoires de la saison en Coupe du monde avec Petra Vlhova. Et la Slovaque, déjà assurée du petit globe, avait ouvert la porte en ratant sa première manche (8e, + 0’’72) sur une neige qui ne semble décidément pas lui réussir. Mais l’Américaine n’en a pas du tout profité. Loin de là. Pire, elle est encore sortie.

Partie à l’envers, Shiffrin a commis une grosse faute d’intérieur dès la cinquième porte et elle n’a pas su se rattraper, enfourchant la porte suivante. Elle qui ne sortait jamais vient de sortir deux fois en trois jours. Une hérésie absolue. L’Américaine est d’ailleurs restée de longues minutes sur le bord de la piste, inconsolable et prostrée, à essayer de comprendre ce qui venait de lui arriver. Le titre olympique de slalom lui échappe une nouvelle fois, comme à Pyeongchang. Et il pourrait bien revenir dans l’escarcelle des Allemandes.

Pas d’exploit pour Noens

De retour à son meilleur niveau cette saison, Lena Duerr a profité de son dossard 1 pour dominer cette première manche. Sans faire d’impression, l’Allemande, très juste et légère sur les appuis, a parfaitement géré une neige accrochante qui a surpris plus d’une skieuse. Duerr a devancé les surprenantes Michelle Gisin (+ 0’’03) et Sara Hector (+ 0’’12) alors que la championne du monde en titre, Katharina Liensberger, est à l'affût en 7e position (+ 0’’66), juste devant Vlhova.

En revanche, ça a été beaucoup plus compliqué pour l’unique Française engagée, Nastasia Noens. Partie avec beaucoup d’engagement, la Niçoise a beaucoup trop marqué sous les portes, ne parvenant pas à relâcher suffisamment tôt pour créer de la vitesse et mettre du liant entre les portes. Décevante, la Française a pris la 24e place (+ 2’’51) seulement, loin d’être suffisant pour espérer viser une médaille en seconde manche.

