Alexis Pinturault n'est pas le seul à avoir refusé, puisque Perrine Laffont a également dit non en raison du calendrier. Les deux porte-drapeaux (un homme et une femme) seront désignés cette année par un vote du public. Une grande première souhaitée par l’équipe de France olympique et paralympique. Le verdict tombera entre le 24 et le 27 janvier prochain, avec un mode d'emploi à lire ici