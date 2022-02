Ski alpin

JO 2022 -Clarey : "Quand j’ai chaussé mes skis, j’ai réussi à switcher et je suis parti pour manger la piste"

JEUX OLYMPIQUES - Médaillé d'argent en descente à 41 ans, Johan Clarey a réalisé un exploit monumental à Pékin. Le skieur est l'invité exceptionnel de l'Heure Olympique. Il répond aux questions de nos journalistes et revient sur son approche de l'événement et ses sensations juste avant la course. L'intégralité du podcast est à retrouver sur Eurosport.fr

00:16:15, il y a 9 heures