"Le bilan est mauvais, en plus de ça mon intégrité physique est peut-être un peu atteinte", s'est désolé Alexis Pinturault, tombé lors de la manche de slalom du combiné alpin des Jeux olympiques de Pékin jeudi. "On doit faire des examens médicaux. Je pense que ce n'est pas dramatique car je le sentirais. Mais ça pourrait être mieux", a expliqué le skieur en zone mixte, où il s'est effondré en larmes devant la presse.

Ad

"Je retombe sur le coude, ça me remonte l'épaule, je sens un craquement. On a fait des tests avec le docteur de la fédé, on pense à une sub-luxation de l'épaule. J'espère qu'il y aura une épaule congestionnée mais pas abîmée en terme ligamentaire", a détaillé le Savoyard, âgé de 30 ans.

Pékin 2022 Pinturault a touché le fond : “Je suis désolé" IL Y A UNE HEURE

Et l'espoir s'est envolé : le moment où Pinturault a tout perdu

J'ai connu des jours meilleurs

Favori du combiné, Alexis Pinturault est tombé en slalom en essayant de rattraper une descente moyenne effectuée plus tôt dans la journée (11e temps). "J'attaque et derrière je me fais coincer dans une double (porte) serrée, je balance les pieds et le ski me renvoie vers l'avant, ce qui me fait retomber sur le coude. Je n'avais plus le choix, la seule solution c'était d'attaquer au maximum", a souligné le vainqueur du classement général de la Coupe du monde la saison passée.

"J'ai connu des jours meilleurs", a-t-il essayé d'ironiser, en gardant le bras droit en écharpe. Le Français a encore deux courses individuelles au programme, notamment le géant dimanche, l'un de ses grands objectifs, lui qui compte déjà trois médailles olympiques mais pas de titre. La blessure à son épaule jette toutefois une ombre sur sa participation à la course. "J'espère avoir des réponses avec le bilan médical. Là je suis encore chaud c'est dur à dire. Je suis plutôt optimiste quant à ma possibilité d'être au départ du géant. Mais ma possibilité d'être à 100%, je ne peux pas répondre maintenant", a déclaré Pinturault.

De Tessières sur Pinturault : "Ça va être dur de se relever, il va falloir qu’il digère cela"

Pékin 2022 Seulement "une légère contusion à l'épaule" : Pinturault devrait être là pour le Géant IL Y A 2 HEURES