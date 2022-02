Ad

Un après son sacre mondial, Corinne Suter s'offre l'or olympique ! La Suissesse a dominé la descente des JO de Pékin, en profitant d'une meilleure luminosité sur le passage du corridor, pour devenir la première skieuse à réussir le doublé en un an depuis Lindsey Vonn en 2009-2010. Médaillée d'argent, Sofia Goggia est passée tout près de réussir son pari, elle qui avait été blessée au genou il y a trois semaines mais qui est revenue à temps pour défendre son titre, sans réussite.

L'Italienne Nadia Delago complète le podium et s'offre une médaille de bronze inattendue, elle qui n'avait jamais accroché le moindre podium de sa carrière. Malgré la 10e place de Laura Gauche, les Françaises sont globalement passées à côté. A noter la grosse chute de Camille Cerutti, qui semble s'être blessée.

Un an après son titre mondial, Suter est sur le toit de l'Olympe : sa descente pour l'or

6h12 : Le podium de cette descente dames

1. Corinne Suter (Suisse), en 1'31''87

2. Sofia Goggia (Italie), + 0''16

3. Nadia Delago (Italie), + 0''57

Le miracle a presque eu lieu : la belle descente de Goggia, médaillée d'argent

5h43 : Cerutti évacuée sur la civière

Camille Cerutti est évacuée sur la barquette, après de longues minutes. On se doute que la Française est gravement blessée mais on espère que ce n'est pas "trop" grave non plus.

5h34 : Le podium probable de cette descente

1. Corinne Suter (Suisse), en 1'31''87

2. Sofia Goggia (Italie), + 0''16

3. Nadia Delago (Italie), + 0''57

5h30 : Camille Cerutti (France) - Dossard 27

+ 0''38 au 1er inter ! Elle est à l'attaque la Française.... OH LA CHUTE !!!! Grosse chute de la Tricolore, qui s'est malheureusement blessée en plus...Les cris de la Française lors qu'elle a fini par s'arrêter dans les filets inquiète fortement...

5h24 : Ça sent bon pour Suter...

On ne voit plus trop qui pourrait venir priver Corinne Suter du titre olympique... Même le podium semble figé.

5h22 : Alice Robinson (Nouvelle-Zélande) - Dossard 23

+ 0''23 au 1er inter ! La Néo-Zélandaise est une risque-tout, elle va prendre tous les risques, c'est une évidence... Mais il faut savoir garder de la lucidité, pour être plus juste. + 2''02 au 3e inter !

C'est le 20e temps (+ 3''70) provisoire à l'arrivée pour Robinson.

5h20 : Tiffany Gauthier (France) - Dossard 22

+ 0''23 au 1er inter ! c'est pas mal du tout sur le haut, elle avait de la vitesse mais elle se fait piéger au niveau de la porte aveugle, obligée de corriger fortement la trajectoire... Ça va coûter beaucoup de vitesse. + 0''90 au 2e inter ! ET ELLE S'ARRETE ! Sans raison apparente... S'est-elle blessée ? C'est bien possible... On la voit parler avec un coach de son genou gauche...

5h18 : Alix Wilkinson (Etats-Unis) - Dossard 21

+ 0''51 au 1er inter ! Les conditions semblent vraiment s'être compliquées sur le haut du tracé désormais... Sans doute le vent qui est revenu. Avec la luminosité qui varie sur le bas, c'est compliqué... + 1''44 au 3e inter ! ET ELLE SORT ! Elle s'était faite surprendre par un mouvement de terrain et manque de chuter. C'est fini...

5h16 : Le podium provisoire après 20 dossards

1. Corinne Suter (Suisse), en 1'31''87

2. Sofia Goggia (Italie), + 0''16

3. Nadia Delago (Italie), + 0''57

5h14 : Tamara Tippler (Autriche) - Dossard 20

Elle était 4e du Super-G il y a quelques jours donc attention.... + 0''36 au 1er inter ! Mais elle est très mal partie... C'est déjà trop pour espérer jouer la gagne. L'Autrichienne n'est pas du tout dans le bon tempo et le vent semble s'être levé en plus. + 1''90 au 4e inter ! Grosse déception pour Tippler...

C'est le 18e temps (+ 2''52) provisoire à l'arrivée pour Tippler.

5h12 : Lara Gut-Behrami (Suisse) - Dossard 19

+ 0''08 au 1er inter ! Un peu timide sur la porte en aveugle, elle a pris beaucoup de marge et ça ne paie niveau vitesse malheureusement... + 1''08 au 3e inter ! Mais quelle claque ! Elle passe complètement à côté... Elle déclenche trop tard ses entrées de courbes.

C'est le 16e temps (+ 2''16) provisoire à l'arrivée pour Gut-Behrami.

5h10 : Cornelia Huetter (Autriche) - Dossard 18

C'est moyen sur le haut... + 0''48 au 2e inter ! L'Autrichienne est beaucoup trop hésitante, c'est timide en entrée en courbes. + 0''89 au 4e inter ! Et elle manque de vitesse sur le bas.

C'est le 7e temps (+ 1''48) provisoire à l'arrivée pour Huetter.

5h07 : Kira Weidle (Allemagne) - Dossard 17

- 0''01 au 1er inter ! C'est assez propre pour l'Allemande, les attitudes sont bonnes mais ça manque peut-être un peu d'engagement. + 0''23 au 4e inter ! Mais ça risque excellent... Va t-elle réussir à finir très fort pour jouer la médaille ?

C'est la 4e place (+ 0''71) provisoire à l'arrivée pour Weidle. Déception pour l'Allemande, qui a beaucoup perdu sur le bas.

5h05 : Laura Gauche (France) - Dossard 16

C'est moyen sur le haut pour la Française, qui marque un peu trop ses courbes... Elle n'arrive pas à se relâcher. + 0''43 au 2e inter ! Pas de chance pour la Tricolore, qui arrive dans le corridor où la luminosité est basse. Mais c'est pas mal. + 0''96 au 4e inter ! Malheureusement, elle manque de vitesse sur le bas.

C'est le 8e temps (+ 1''60) provisoire à l'arrivée pour Gauche.

5h03 : Corinne Suter (Suisse) - Dossard 15

- 0''06 au 1er inter ! Un peu en retrait sur les entrainements, la championne du monde est pourtant excellente aujourd'hui, avec beaucoup de justesse et de la vitesse. - 0''09 au 2e inter ! Et elle est excellente à l'entrée du corridor, malgré un pied extérieur qui lui échappe... + 0''18 au 4e inter !

MEILLEUR TEMPS POUR SUTER !!! Enorme finish de la Suissesse, qui a très bien terminé et a profité d'une section de glisse moyenne de Goggia pour devancer l'Italienne (- 0''16).

5h01 : Pas d'exploit pour Stuhec

Partie avec le dossard 14, la Slovène n'est pas en confiance cette saison et ça se ressent encore sur cette descente olympique. Bien trop en arrière, elle subit la piste depuis le départ.

C'est le 13e temps (+ 2''85) provisoire à l'arrivée pour Stuhec.

4h58 : Sofia Goggia (Italie) - Dossard 13

C'est la tenante du titre, la grande favorite... Mais est-elle suffisamment remise ? Belle mise en action de l'Italienne... - 0''02 au 1er inter ! Comme toujours, elle prend tous les risques, quitte à sortir. Attention, elle se fait une frayeur, avec un léger déséquilibre mais elle est en train de découper la course ! - 0''60 au 3e inter ! ENORME ! Un peu moins juste dans la section technique mais elle explose la concurrence... - 0''70 au 4e inter !

MEILLEUR TEMPS POUR GOGGIA !!! L'Italienne réalise une course quasi parfaite pour exploser le chrono de référence de Delago (- 0''41). On a un podium provisoire 100% italien !

4h56 : Mikaela Shiffrin (Etats-Unis) - Dossard 12

+ 0''18 au 1er inter ! C'est beaucoup déjà... C'est posé techniquement, très juste. + 0''05 au 2e inter ! Mais elle a un peu moins de vitesse que Delago, impeccable dans cette section. Les attitudes sont très hautes et ça ne peut pas être efficace. + 1''16 au 4e inter !

C'est le 11e temps (+ 1''92) provisoire à l'arrivée pour Shiffrin.

4h55 : Nadia Delago (Italie) - Dossard 11

C'est parti pour sa soeur, Nadia... C'est plutôt pas mal fait sur le haut mais c'est timide sur la porte à l'aveugle. Elle reste au contact toutefois. + 0''06 au 2e inter ! Et elle creuse l'écart sur la section de glisse... Bien à l'intérieur dans le corridor et elle sort avec de la vitesse. + 0''04 au 4e inter ! Ça devrait être largement devant !

MEILLEUR TEMPS POUR NADIA DELAGO !! L'Italienne finit largement plus fort que sa compatriote et elle prend facilement la tête provisoire devant Curtoni (- 0''43).

4h52 : Podium provisoire après 10 dossards

1. Elena Curtoni (Italie), en 1'32''87

2. Joana Haehlen (Suisse), + 0''29

3. Mirjam Puchner (Autriche), + 0''58

4h49 : Nicol Delago (Italie) - Dossard 10

Deuxième Italienne au départ avec Nicol Delago, sortie à Pyeongchang. Mais c'est compliqué sur le haut... + 0''27 au 1er inter ! Elle s'ouvre beaucoup trop... On ne la sent pas sereine. Et pourtant, ça file un peu plus... + 0''28 au 3e inter ! La viosibilité a semble t-il baissé depuis quelques dossards... + 0''95 au 4e inter !

C'est le 5e temps (+ 0''82) provisoire à l'arrivée pour Delago. Il y a moyen de reprendre du temps sur le bas à Curtoni...

4h47 : Mirjam Puchner (Autriche) - Dossard 9

Attention à elle, c'est sans doute la meilleure skieuse du monde sur les plats... Il faut limiter d'ici là. + 0''01 au 2e inter ! C'est pas mal sur le haut pour l'Autrichienne, assez juste et engagée. Elle arrive dans le corridor avec de la vitesse mais elle est un peu basse sur la ligne malheureusement. Un peu passive dans la section technique. + 0''69 au 4e inter ! C'est trop...

C'est le 3e temps (+ 0''58) provisoire à l'arrivée pour Puchner.

4h45 : Marie-Michele Gagnon (Canada) - Dossard 8

- 0''03 au 2e inter ! C'est très bon ce que propre la Canadienne sur le haut mais Curtoni a été exceptionnelle sur le bas et y a creusé les écarts. + 0''47 au 4e inter ! Mais elle se fait alléger au pire moment, juste avant le plat.

C'est le 3e temps (+ 0''58) provisoire à l'arrivée pour Gagnon. Très bon plat final pour le Canadienne, malgré sa faute.

4h43 : Ramona SIebenhofer (Autriche) - Dossard 7

- 0''01 au 1er inter ! C'est plutôt propre pour 'lAutrichienne, un peu basse sur la porte aveugle mais elle semble avoir gardé sa vitesse. Elle ne fait pas forcément d'impression mais son toucher de neige continue de faire des merveilles; + 0''49 au 4e inter ! Un peu prudente sur ce corridor et elle risque de le payer en terme de vitesse.

C'est le 3e temps (+ 0''94) provisoire à l'arrivée pour Siebenhofer.

4h41 : Ragnhild Mowinckel (Norvège) - Dossard 6

C'est tout simplement la médaillée d'argent de Pyeongchang ! + 0''25 au 1er inter ! C'est déjà beaucoup sur le haut... + 0''25 au 3e inter ! C'est une belle descente depuis que réalise la Norvégienne mais le mal est sans doute fait... Elle manque de vitesse en plus dans la section technique mais elle finit fort...

C'est le 4e temps (+ 1''10) provisoire à l'arrivée pour Mowinckel.

4h38 : Ester Ledecka (République Tchèque) - Dossard 5

+ 0''10 au 1er inter ! Elle bétonne complètement la porte en aveugle mais ça paie... Elle manque un peu de vitesse mais les trajectoires sont plus précises. - 0''19 au 3e inter ! OH LA FAUTE D'INTERIEUR !! Elle réussit à rester en piste mais elle finira très loin.

C'est le 5e temps (+ 5''31) provisoire à l'arrivée pour LEdecka.

4h36 : Joana Haehlen (Suisse) - Dossard 4

+ 0''03 au 1er inter ! C'est elle qui a remporté le dernier entrainement hier... Et elle négocie mieux cette porte en avance sur le haut, si importante.... - 0''35 au 2e inter ! C'est excellent ce qu'elle propose pour le moment. Elle prend tous les risques et il y a de l'activité dans son ski. Un peu moins précise dans la section technique.... - 0''01 au 4e inter ! Elle manque un peu de vitesse sur le bas mais ça peut suffire...

C'est le 2e temps (+ 0''29) provisoire à l'arrivée pour Haehlen !

4h34 : Jasmine Flury (Suisse) - Dossard 3

+ 0''16 au 1er inter ! C'est pas si mal pourtant pour la Suissesse, tombée hier lors de l'entrainement.... Elle est un peu passive sur certaines courbes mais ça continue d'être pas mal et assez juste. + 0''12 au 3e inter ! Mais elle manque de vitesse, elle s'est un peu relevée. + 0''65 au 3e inter !

C'est le 3e temps (+ 1''13) provisoire à l'arrivée pour Flury.

4h32 : Romane Miradoli (France) - Dossard 2

Au tour de la première Tricolore... - 0''05 au 1er inter : C'est pas mal sur le haut mais elle se fait piéger elle aussi au niveau des filets et pose un gros appui... Mais ça file bien, elle a de la vitesse. + 0''19 au 3e inter ! Mais c'est bien négocié. Elle se fait un peu secouer à la sortie du corridor... + 0''60 au 4e inter !

C'est le 2e temps (+ 1''06) provisoire à l'arrivée pour Miradoli.

4h30 : Elena Curtoni (Italie) - Dossard 1

C'est parti pour cette descente olympique de Pékin 2022 ! On va découvrir le tracé en compagnie de l'Italienne, un peu en-dessous dans ce primordial pied gauche, où on tutoies les filets... Elle a dû corriger la trajectoire. C'est bien mieux depuis, avec de la vitesse. Plus de 130 km/h ! Il y a de l'intensité, il y a de la vie dans son ski... Il va falloir être excellent sur la partie ed glisse finale. Elle signe le premier temps de référence en 1'32''87.

4h25 : Suivez la course en direct vidéo sur Eurosport !

4h23 : Miradoli, première Française en piste

Quatre Françaises seront au départ : Romane Miradoli (2), Laura Gauche (16), Tiffany Gauthier (22) qui avait été la meilleure Tricolore à Pyeongchang (13e) et Camille Cerutti (27).

4h20 : Départ confirmé à 4h30

La course partira bien à 4h30, malgré le vent. Les conditions seront suffisantes pour permettre le lancement de cette descente dames.

4h02 : Premier ouvreur à 4h22

On se rapproche un peu de la décision finale concernant l'heure de départ puisque le premier ouvreur s'élancera à 4h22. Tout est en place pour un départ à 4h30, sauf changement. Même si Markus Waldner, directeur de course de la FIS, semble annoncer que les conditions ne devraient pas changer d'aussi tôt, la course devrait partir.

4h00 : Des températures polaires

3h58 : Beaucoup de vent...mais de l'espoir

Même si la piste ne semble pas en souffrir, la neige ne volant pas, le vent souffle très fort sur "The Rock". Les portes et les filets sont balayés par le vent... Mais les organisateurs semblent assez confiants pour 4h30 actuellement, avec une fenêtre météo qui devrait s'ouvrir.

3h49 : Seulement 36 skieuses au départ

Ce n'est pas un record aux JO. En 1992, aux Jeux Olympiques d'Albertville, seuls 30 skieuses étaient au départ de la descente. Dans tous les cas, c'est très peu.

3h43 : Course repoussée !

Le vent fait de nouveau des siennes ! En raison du vent qui soufle actuellement sur la piste, le départ de la descente est provisoirement repoussée d'une demi-heure. Pour l'heure, le départ est prévu à 4h30 mais la prochaine décision des organisateurs sur la tenue ou non aura lieu à 4h.

3h40 : Qui pour succéder à Sofia Goggia ?

En 2018 à Pyeongchang, c'est l'Italienne Sofia Goggia qui avait été sacrée en descente. Elle s'était imposée devant la Norégienne Ragnhild Mowinckel (+ 0''09) et l'Américaine Lindsey Vonn (+ 0''47). Meilleure Française, Tiffany Gauthier avait pris la 13e place (+ 1''82).

3h32 : Bonjour à tous

Bienvenue sur l'app Eurosport pour suivre EN DIRECT commenté, la descente dames des JO de Pékin 2022. Début de la course à 4h sur le site de Yanqing et sur la piste "The Rock".

C'est le grand rendez-vous de ces Jeux Olympiques de ski alpin dames ! C'est l'heure de la descente, l'épreuve-reine. Qui succèdera à Sofia Goggia, sacrée il y a quatre ans à Pyeongchang ? Cela pourrait bien être l'Italienne. Pourtant blessée au genou à la suite de sa chute à Cortina il y a trois semaines, absente du Super-G pour se préserver, la Bergamasque est bien présente finalement et s'avance du coup comme la grande favorite, elle qui n'a plus été devancée à l'arrivée d'une descente depuis Val d'Isère en décembre 2020.

Mais la concurrence aussi sera au rendez-vous, Lara Gut-Behrami en tête. En l'absence de l'Américaine Breezy Johnson, blessée, la récente championne olympique de Super-G fait office de principale outsider, au même titre que sa compatriote Corinne Suter, dernière fille vainqueur d'une descente en Coupe du monde, à Garmisch-Partenkirchen. Gare également à l'Autrichienne Mirjam Puchner voire à l'Américaine Mikaela Shifrin, bien au départ malgré des débuts de JO compliqués. Quatre Françaises seront au départ : Romane Miradoli (2), Laura Gauche (16), Tiffany Gauthier (22) qui avait été la meilleure Tricolore à Pyeongchang (13e) et Camille Cerutti (27). Rendez-vous à 4h !

