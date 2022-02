Cette fois, il n’y a pas eu de mauvaises surprises pour Lara Gut-Behrami. 4e à Sotchi et à Pyeongchang, à chaque fois expulsée du podium pour quelques centièmes, la Suissesse s'est enfin paré d'or aux Jeux Olympiques avec ce titre sur le Super-G, le premier pour la Suisse dans cette discpline. C'était le dernier titre qu'il manquait à Gut-Behrami. Tenante du titre, Ester Ledecka a pris la 5e place.

Sortie en géant et en slalom, Mikaela Shiffrin est allé au bout mais a du se contenter de la 9e place. En revanche, pas d'exploit pour l'équipe de France. La meilleure Tricolore, Romane Miradoli, a pris la 11e place.

PODIUM :

1. Lara Gut-Behrami (Suisse), en 1'13''51

2. Mirjam Puchner (Autriche), + 0''22

3. Michelle Gisin (Suisse), + 0''30

TIFFANY GAUTHIER / FRA - DOSSARD 29

+ 0''19 au 1er inter ! La Française est beaucoup trop timide pour le moment... A contretemps à l'entrée du corridor, elle n'arrive pas à se lâcher. + 1''61 au 3e inter ! Et elle n'a plus aucune vitesse sur le bas... C'est le 27e temps (+ 2''69) provisoire à l'arrivée pour Gauthier. Déception totale pour l'équipe de France.

K. WEIDLE / ALL - DOSSARD 26

Attention à l'Allemande... C'est la dernère à pouvoir venir s'incruster sur le podium... Mais elle aussi fait trop de chemin sur le haut, et elle se fait en plus complètement descendre à l'entrée du corridor... + 0''79 au 2e inter ! Elle ne jouera pas devant aujourd'hui...C'est le 15e temps (+ 1''15) provisoire à l'arrivée pour Weidle.

Attention à l'Allemande... C'est la dernère à pouvoir venir s'incruster sur le podium...

M. GASIENCA-DANIEL / POL - DOSSARD 23

C'est encore plus loin pour la Polonaise Maryna Gasienca-Daniel, qui doit se contenter de la 22e place (+ 2''30) provisoire.

J. PLESHKOVA / RUS - DOSSARD 22

Pas d'exploit pour la Russe Julia Pleshkova, qui prend la 17e place (+ 1''75) provisoire de ce Super-G. Ça ne rentre plus actuellement...

I. WRIGHT / USA - DOSSARD 21

+ 0''09 au 1er inter ! Ce sont ses premiers Jeux et l'Américaine semble un peu inhibée par la pression... + 1''65 au 3e inter ! C'est le 19e temps (+ 1''86) provisoire à l'arrivée pour Wright. Sauf énorme surprise, Lara Gut-Behrami va être championne olympique. On se méfiera de Kira Weidle mais c'est bien la seule sur le papier capable de venir sur le podium.

J. FLURY / SUI - DOSSARD 20

- 0''02 au 1er inter ! La mise en action est correcte pour la Suissesse, qui est en forme ces dernières semaines donc attention à elle. Mais elle aussi fait trop de chemin... Alors qu'il y a peu de difficulté, elle n'est pas assez directe. Et elle se fait bouger dans le corridor, dans lequel elle est mal rentrée. Et ça se paie. + 1''15 au 3e inter ! 'est le 12e temps (+ 0''92) provisoire à l'arrivée pour Flury, qui est pourtant bien revenue sur le bas.

M. BASSINO / ITA - DOSSARD 19

+ 0''03 au 1er inter ! La mise en action est correcte pour l'Italienne, qui prend toutefois beaucoup trop de marge.... Ça manque de vitesse jusqu'ici, même si elle est capable de découper la section technique. + 0''94 au 3e inter ! Mais le mal est fait pour Bassino, qui ne sauvera le bilan transalpin aujourd'hui... C'est le 15e temps (+ 1''57) provisoire à l'arrivée pour Bassino.

F. MARSAGLIA / ITA - DOSSARD 18

+ 0''09 au 1er inter ! C'est très moyen sur le haut, l'Italienne manque de vitesse en plus.... Elle fait beaucoup de chemin, passe à 5m de la porte intérieure à la réception du saut. Elle est à l'envers l'Italienne, basse sur la ligne, à contretemps dans la contre-pente. + 1''57 au 3e inter ! C'est le 17e temps (+ 2''10) provisoire à l'arrivée pour Marsaglia.

R. MOWINCKEL / NOR - DOSSARD 17

- 0''01 au 1er ! Mise en action correcte pour la Norvégienne... Oh attention à la main gauche, restée dans la porte. Et elle fait du chemin en plus. Un peu basse dans le corridor. + 0''48 au 3e inter ! Elle est toujours dans le coup. Peut-elle revenir sur le podium ? C'est le 6e temps (+ 0''58) provisoire à l'arrivée pour Mowinckel. Ça continue de tenir bon pour Gut-Behrami mais aussi pour Puchner et Gisin.

A. ROBINSON / NZL - DOSSARD 16

- 0''06 au 1er inter ! Très propre sur le haut, la Néo-Zélandaise est bien profilée mais elle fait beaucoup de chemin... 9a risque de se payer cher. + 0''21 au 2e inter ! Attention elle est dans le coup... ELLE CHUTE !!! Alice Robinson se fait piéger à l'entrée de la galerie et la Néo-Zélandaise chute violemment... C'est dommage, elle était largement dans le coup pour jouer le titre, avant la section technique.

C. SUTER / SUI - DOSSARD 15

- 0''05 au 1er inter ! Sans surprise, elle aussi est devant sur le haut. Elle est bien compacte, bien prodilée, les trajectoires sont directes... Attention à ne pas être impatiente elle aussi. + 0''39 au 2e inter ! Oh elle marque un peu à l'entrée du corridor, elle balance un peu les talons.... + 1''15 au 3e inter ! Et ça se paie très cher... Ses appuis n'ont pas été assez tranchants. C'est le 11e temps (+ 0''98) provisoire à l'arrivée pour Suter. La Suissesse s'est trompée dans les intentions aujourd'hui....

M.M. GAGNON / CAN - DOSSARD 14

- 0''06 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut mais ce n'est pas là que Gut-Behrami a fait la différence... Et c'est beaucoup plus compliqué pour la Canadienne dans le corridor. Les entrées sont hésitantes, ça fume un peu trop, c'est un peu timide... + 1''26 au 3e inter ! C'est le 11e temps (+ 1''14) provisoire à l'arrivée pour Gagnon.

E. CURTONI / ITA - DOSSARD 13

- 0''05 au 1er inter ! C'est excellent sur le haut, avec une belle glisse mais attention à ne pas trop en mettre. Ce n'est pas la bonne technique sur cette neige. Attention à ne pas être impatiente... Et ça fume dans la section technique, la trajectoire est un peu basse. + 0''82 au 3e inter ! Elle passe à côté de sa course... C'est le 9e temps (+ 0''83) provisoire à l'arrivée pour Curtoni. Ça commence à sentir très très bon pour Lara Gut-Behrami...

ROMANE MIRADOLI / FRA - DOSSARD 12

- 0''00 au 1er inter ! OUI ! Très bon départ de la Française, bien partie, avec de l'intensité. Elle est très direct.... + 0''48 au 2e inter ! Attention à ne pas boucler sous la porte... C'est pas mal du tout dans la portion technique... + 0''57 au 3e inter ! Et elle n'a pas réussi à prendre de la vitesse pour le bas de parcours.... Dommage. C'est le 9e temps (+ 0''90) provisoire à l'arrivée pour Miradoli.

M. SHIFFRIN / USA - DOSSARD 11

- 0''02 au 1er inter ! Excellente mise en action de l'Américaine, partie avec beaucoup d'envie. Attention à ne pas poser des appuis trop puissants. Et une petite faute d'équilibration attention... On ne la sent pas très en confiance. + 0''63 au 3e inter ! Et cette faute juste avant le plat va coûter très cher... C'est le 8e temps (+ 0''79) provisoire à l'arrivée pour Shiffrin. C'est une déception pour l'Américaine mais, au moins, elle est allé au bout aujourd'hui...

Désillusion pour Worley, jamais dans le coup sur le Super-G

LAURA GAUCHE / FRA - DOSSARD 10

+ 0''20 au 1er inter ! C'est déjà beaucoup... Elle sait mieux glisser que ça ! Ça manque d'intensité, elle fait trop de chemin. + 0''68 au 2e inter ! Elle traine trop sous la courbe... + 1''09 au 3e inter ! Non, décidément, les Françaises ne sont pas dans le coup... C'est le 8e temps (+ 1''36) provisoire à l'arrivée pour gauche. Pas d'exploit pour la Tricolore.

F. BRIGNONE / ITA - DOSSARD 9

Ce n'est pas parfait pour l'Italienne, qui met de l'intensité mais c'est moins propre que Lara Gut-Behrami... + 0''47 au 3e inter ! Elle aura du mal à jouer le podium... + 0''05 au 1er inter ! Excellent départ de l'Italienne, bien profilée et engagée, comme à son habitude. Attention à ne pas faire trop de chemin... Elle se fait un peu asseoir. + 0''49 au 2e inter ! C'est le 6e temps (+ 0''66) provisoire à l'arrivée pour Brignone.

C. HUETTER / AUT - DOSSARD 8

- 0''00 au 1er inter ! La mise en action est bonne mais l'Autrichienne commence à faire du chemin. Les fins de courbes sont un peu longues et elle ne parvient pas à engranger de la vitesse... + 0''71 au 3e inter ! C'est le 6e temps (+ 0''68) provisoire à l'arrivée pour Huetter.

L. GUT-BEHRAMI / SUI - DOSSARD 7

+ 0''13 au 1er inter ! Beaucoup de puissance sur sa mise en action mais attention de ne pas être trop agressive... Quelques mises en dérive mais c'est normal avec la Suissesse, qui est en train de découper la manche. - 0''67 au 3e inter ! Attention à résister sur le plat final... MEILLEUR TEMPS POUR LARA GUT-BEHRAMI !! La Suissesse a tenu bon sur le bas pour devancer Puchner (- 0''22) et s'emparer des commandes de ce Super-G. Va t-elle aller chercher son premier titre olympique ?

tessa worley / fra - dossard 6

+ 0''21 au 1er inter ! C'est très moyen sur le haut... Elle manque de vitesse mais la Française s'engage malgré tout. Mais elle n'est pas du tout dans le bon tempo, elle ne saute même pas. + 0''58 au 3e inter ! Et elle pose une dérive à la sortie du corridor malheureusement... Elle va perdre beaucoup de temps. C'est le 5e temps (+ 1''57) provisoire à l'arrivée pour Worley. grosse déception pour la Française, passée à côté de sa course.

T. tippler / aut - dossard 5

+ 0''05 au 1er inter ! Bien profilée sur le haut, ça ne bouge pas, la position de recherche de vitesse est excellente... Bien compacte, assez directe. + 0''06 au 2e inter ! Et elle a de la vitesse. - 0''59 au 3e inter ! ENORME ! Ça parait beaucoup quand même, on va s'en méfier... Et Puchner a fini très fort. C'est le 3e temps (+ 0''11) provisoire à l'arrivée pour Tippler.

M. Gisin / SUI - dossard 4

+ 0''12 au 1er inter ! C'est pas mal sur le haut pour la Suissesse, bien plus technique que Puchner et qui pourrait profiter du corridor pour revenir? Mais Gisin fait beaucoup de chemin, elle boucle un peu trop ses trajectoires. - 0''20 au 3e inter ! Mais c'est quand même excellent. Et elle a de la vitesse. Est-ce que ça peut suffire ? C'est le 2e temps (+ 0''08) provisoire à l'arivée pour Michelle Gisin.

M. puchner / Aut - dossard 3

- 0''07 au 1er inter ! Sans surprise, l'Autriche est très rapide sur le haut, elle qui adore les sections planes... C'est très fluide, ça s'enchaine bien? Attention à ne pas faire trop de chemin... Mais c'est moins bien dans le corridor, moins précise techniquement. + 0''11 au 3e inter ! Mais attention, elle peut revenir sur le bas... MEILLEUR TEMPS POUR PUCHNER !! Quelle glisse exceptionnelle de l'Autrichienne... Mirjam Puchner revient très fort sur le bas et devance finalement Ledecka (- 0''21) qui avait pourtant sorti une grosse course. C'est fort !

E. LEDECKA / RTC - Dossard 2

- 0''10 au 1er inter ! C'est bien parti pour la Tchèque, qui a engrangé beaucoup de vitesse sur le haut. On la voit à l'attaque, elle a le couteau entre les dents. Elle essaie de tendre les lignes, se montre très juste techniquement. Les entrées de courbes sont très propres. - 0''52 au 3e inter ! Et elle a énormement plus de vitesse que Raedler... MEILLEUR TEMPS POUR LEDECKA ! La Tchèque aura été parfaite de bout en bout et explose le chrono de Raedler (- 1''39) pour s'emparer de la tête de ce Super-G. Pourra t-elle conserver son titre ? Avec cette course, c'est possible...

A. RAEDLER / AUT - Dossard 1

On découvre la piste en compagnie de l'Autrichienne... On est sur la même piste que les garçons mais un peu plus bas, avec cinq portes de moins. Attention à ne pas faire trop de chemin, il y a quelques portes cachées. C'est le premier temps de référence en 1'15''33. C'est vraiment un sprint....

C'EST PARTI pour ce Super-G femmes des Jeux Olympiques de Pékin 2022 ! Qui succèdera à Ester Ledecka, sacrée à Pyeongchang ?

La grande absente du jour est évidemment Sofia Goggia, insuffisamment remise de sa blessure au genou et qui a préféré se concentrer sur la descente.

A part ça, les conditions sont parfaites aujourd'hui. On devrait assister à un beau Super-G.

Ce matin, il n'y avait pas de vent sur "The Rock". Une très bonne nouvelle si cela venait à se confirmer pendant la course.

Sortie en géant, sortie en slalom, Mikaela Shiffrin passe complètement à côté de ses JO pour le moment. Mais l'Américaine espère bien revenir à son meilleur niveau aujourd'hui sur le Super-G. Si elle n'a plus gagné depuis un moment, elle est déjà montée sur le podium cette saison. Attention à elle, qui s'élancera avec le dossard 11.

Tessa Worley s'élancera avec le dossard 6, alors que Laura Gauche, 5e à Zauchensee récemment, à égalité avec Worley, partira avec le dossard 10. Plus tard, on suivra également Romane Miradoli (12) et Tiffany Gauthier (29). Quatre Françaises seront au départ : meilleure chance tricolore et en quête de revanche s'élancera avec le dossard 6, alors que, 5e à Zauchensee récemment, à égalité avec Worley, partira avec le dossard 10. Plus tard, on suivra également(12) et(29).

Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le Super-G des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

