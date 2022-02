On l'a assez dit, Alexis Pinturault a eu le plus grand mal à digérer sa conquête du gros globe de cristal la saison dernière. Son Graal atteint, le skieur de Courchevel a peiné à remettre la machine en marche. Problème mental, de matériel, physique ou technique, peu importe finalement les faits sont là et sa 9e place mondiale, avec le tiers du total de points de Marco Odermatt (411 contre 1200), reflète à la fois fidèlement son niveau de l'hiver tout en étant indigne de ses qualités. Mais les Jeux Olympiques sont, peuvent ou doivent être une parenthèse enchantée. Alexis Pinturault peut viser trois médailles mais un seul métal nourrit ses rêves : l'or, le seul qu'il lui manque aux JO.

Il y a désormais une petite décennie qu'Alexis Pinturault est un candidat à la victoire en Coupe du monde, que ce soit en géant, slalom ou combiné. La saison 2012/2013 était celle de son avènement avec un succès dans chacune de ses disciplines. Depuis, le tenant du titre du gros globe du général a participé à sept grands championnats (deux Jeux Olympiques, cinq Mondiaux). Ils sont nombreux à pouvoir jalouser sa régularité : un titre individuel (le combiné aux Mondiaux 2019) plus un autre par équipes (2017), deux médailles d'argent (dont une aux JO) et cinq de bronze (dont 2 aux JO).

Pinturault n'était pas dans le rythme : son Super-G en vidéo

Un énorme palmarès mais un manque

Lu comme ça, le bilan de l'homme de Courchevel est plus que probant. Si on y ajoute son gros globe et ses 34 succès en Coupe du monde, on obtient même l'un des plus complets de l'histoire du ski alpin. Et pourtant, un détail gratte la gorge. L'impression qu'Alexis Pinturault n'a que trop rarement réussi à faire de ces grands championnats des moments de bonheur. C'est on ne peut plus vrai pour les Jeux Olympiques où la somme des déceptions dépasse finalement celle des joies. C'est peut-être pour ça qu'il a mis en avant le plaisir avant le combiné, sa première chance de titre, pas la moins belle au passage, jeudi (1re manche à 3h30 sur Eurosport).

"Je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même et en profiter dès demain, a-t-il dit après l'entraînement de la descente mercredi. Je me sens plutôt bien. Tout le monde va jouer à fond, quitte à prendre des risques incommensurables. C'est ce qu'il faut retenir ici, s'amuser. Je veux pouvoir donner le meilleur de moi-même."

Pinturault, en route pour étendre sa trace dans l'histoire du ski français

Pinturault peut-il vaincre ses démons en slalom ?

Bon sur le super-G (11e), Pinturault a pris des repères pour la descente qui sera, évidemment, primordiale pour se placer avant la manche de slalom. Mercredi, il a pris une belle 7e place du dernier entraînement. Problème, Marco Schwarz, tenant du titre du petit globe du slalom, ou Johannes Strolz ont terminé devant lui. Vice-champion du monde et vice-champion olympique de la spécialité, Pinturault aura le choix du dossard pour la descente. "Ce sera une bonne chose, je choisirai plutôt entre 9, 11 ou 13", avait-il prévenu. Ce sera le 13 donc selon la start-list publiée ce mercredi.

Schwarz, Strolz mais aussi Meillard, Murisier ou encore Aerni, les adversaires d'Alexis Pinturault sont nombreux. Sans compter lui-même. Parfois tendu dans les grands rendez-vous, Pinturault arrive de plus sans confiance en slalom. Sa deuxième place de Madonna (22 décembre) semble dater d'une éternité. Depuis, il est sorti deux fois en seconde manche, une fois en première et pris la 9e place à Wengen. Pour enfin se parer d'or olympique, Pinturault va devoir laisser tout ça derrière lui. Chercher le plaisir avant tout est une bonne idée mais le faire sera bien sûr plus compliqué.

