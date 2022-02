Les Jeux Olympiques de Pékin, c'est parti. Alexis Pinturault a démarré les siens jeudi par l'entraînement de descente. "Je n'ai pas grand-chose à perdre. Je ne fais pas une saison mirobolante, donc je ne peux que m'amuser et donner le meilleur de moi-même", a indiqué le Français, N.1 mondial l'an dernier mais qui n'a pas encore gagné de course cet hiver. "C'est sûr que je n'ai pas prouvé grand-chose cette année, d'une certaine manière, ça enlève un peu de pression."

"Je suis un athlète qui peut skier très vite, il ne faut pas que j'en doute. Il faut réunir tout ça, reprendre confiance, réaligner tout, si j'arrive à le faire ça peut donner de belles choses", a-t-il estimé alors qu'il cherche son premier titre olympique après avoir déjà gagné trois médailles (bronze en géant en 2014 et 2018, argent en combiné en 2018). Pinturault a découvert jeudi la piste de descente de Yanqing, jamais utilisée pour une compétition internationale. Il a prévu de participer aux deux autres entraînements vendredi et samedi, mais pas à la course dimanche.

Ses repérages serviront au Français pour le super-G de mardi et pour le combiné (une descente et un slalom) dont il sera le favori le 10 février. Il doit aussi disputer le géant (13 février) et le slalom (16 février).

