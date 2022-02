C’est aussi cela qui fait le sel des Jeux Olympiques. Au milieu des athlètes sur-préparés, nés dans des nations traditionnellement liées au ski alpin, le Jamaïcain Benjamin Alexander a fait sa course, à son rythme. Forcément, l’addition a été salée (46e, +1’09"71), mais l’important était ailleurs. "C’est pour ceux qui pensent qu’ils n’ont pas leur place dans le ski" a-t-il lancé à la caméra à l’arrivée.

Le beau message d'Alexander : "C'est pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas leur place dans le ski"

Il a fait de cette question son cheval de bataille. "Le ski et le ski de compétition n’ont pas à concerner uniquement les 10 pays très riches qui ont beaucoup de montagnes. Si c’est le cas, tout le monde va s’ennuyer" a-t-il expliqué à l’issue de sa première course. Il faut dire que son histoire pourrait en inspirer plus d’un. DJ de profession, il découvre le ski en 2015 lors d’un voyage professionnel : "c’était de l’héliski, et les snowboards sont complètement désavantagés, donc c’est pour cela que j’ai choisi le ski plutôt que le snowboard".

"Juste content d'avoir franchi la ligne"

La magie de Pyeongchang en 2018 l'a convaincu : il sera aux Jeux Olympiques un jour. Ce n’était pas une sinécure pour l’homme, doté de la nationalité jamaïcaine par son père. Né et élevé au Royaume-Uni, il n'a pas grandi pas dans un contexte très propice aux sports d’hiver. "Dave Ryding (slalomeur britannique NDLR) a remporté une épreuve de coupe du monde, a eu du succès à Kitzbühel récemment, les rêves peuvent se réaliser" a martelé Alexander.

A son rythme, Alexander, premier skieur jamaïcain de l'histoire des JO, a réussi son pari

Disputer les Jeux, c’était donc son rêve, et il s'est montré content de la manière dont celui-ci s’est déroulé. "Bien sûr, je ne suis pas dans le rythme. Je n’avais aucun désir d’essayer de venir ici et d’être compétitif" a-t-il expliqué, avant de concéder "je suis juste content d’avoir franchi la ligne". Une performance que n’ont pas réussi certains des meilleurs du monde comme Lucas Braathen, Luca de Aliprandini ou Manuel Feller, qui sont sortis. "Juste pour conclure : j’ai déjà fait mieux que certains des meilleurs du monde" s'en est-il amusé.

