Dimanche, c'était le grand jour pour les descendeurs. En théorie. Dans la pratique, ils sont montés au départ, ils ont attendu, puis ils sont redescendus. Le vent, principal risque annoncé pour la quinzaine olympique de ski alpin, a obligé les organisateurs à repousser la course à lundi (midi, heure locale, 5h du matin, heure française), mettant les nerfs des concurrents à rude épreuve. "On y est habitué, relativise Valentin Giraud-Moine, consultant pour Eurosport. C'est le quotidien du descendeur,soit parce qu'il ne fait pas beau, ou parce qu'il y a eu un gros crash."

Sauf que là, ce sont les Jeux Olympiques. La course d'une vie. D'où un surcroit de tension. "C'était une journée particulière", a confié à Eurosport Blaise Giezendanner, un des quatre Tricolores engagés pour cette descente de Pékin. "On s'y attendait un peu avec le vent, poursuit le Chamoniard. C'était semblable un peu aux journées d'entrainement qu'on a pu avoir dans la semaine."

J'ai regardé le skiathlon, je me suis endormi devant

Mais comme le dit Valentin Giraud-Moine, l'attente est quasiment dans leur ADN. "Une des premières qualités d'un descendeur, c'est la patience, confirme Giezendanner. Aujourd'hui (dimanche), on l'a mis en exécution. On a su retarder un peu notre mise en route et notre mise en pression pour la course d'heure en heure avec le décalage, mais on a plutôt l'habitude de ce genre de situation."

"Il faut gérer son influx, ne pas perdre d'énergie, ou avec le téléphone, ou à s'énerver parce que les décisions sont discutables. Il faut rester dans sa bulle, décrypte Valentin Giraud-Moine. On nous pousse toujours à faire comme si la décision qui vient d'être prise est celle qui va avoir lieu. Par exemple, si on nous dit 'départ à 11h', puis 'départ à midi', on doit se mettre en condition de partir à 11h, puis à midi. A chaque fois, à chaque nouveau report, il faut recommencer la routine d'échauffement et c'est ça qui peut coûter de l'énergie."

Dimanche, la question ne s'est finalement pas posée puisque, après plusieurs décalages du départ, la course a été purement et simplement reportée d'une journée. Tout le monde est donc rentré à l'hôtel. "La journée était déjà bien entamée, le temps de déjeuner et de rentrer dans la chambre, il était 14-15h", explique Blaise Giezendanner. Après, il faut tuer le temps : "J'ai regardé le skiathlon, je me suis endormi devant. Ensuite, une petite séance de muscu, un peu d'analyse vidéo pour la journée de demain. Mais ça va aller très vite, le soir on est fatigué on n'a pas trop le temps de jouer aux cartes."

La descente aura-t-elle lieu lundi ? "Je suis très confiant, le vent va se calmer"

