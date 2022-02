Ski alpin

JO Pékin 2022 - "C'est un homme de grand rendez-vous" : Faivre décroche le bronze sur le géant

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Champion du monde en titre, Mathieu Faivre a décroché sa première médaille olympique en terminant 3e du slalom géant à Pékin. Le Français marque ainsi son retour après une saison compliquée et prouve une fois de plus qu'il est un "homme de grand rendez-vous." On en parle dans l'Heure Olympique. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin 2022 en intégralité sur Eurosport !

00:05:10, il y a 2 heures