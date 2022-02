Il ne faudra manquer la seconde manche sous aucun prétexte. Dernière épreuve masculine de ski alpin de ces JO de Pékin 2022, le slalom promet un véritable feu d’artifice avec huit skieurs qui se tiennent en moins d’une demi-seconde. Déjà sacré sur le combiné il y a six jours, Johannes Strolz a signé le meilleur temps de la manche, à Yanqing. A la faveur d’un mur final stratosphérique, l’Autrichien a devancé les Norvégiens Henrik Kristoffersen (+ 0''02) et Sebastian Foss-Solevaag (+ 0''06) mais tout reste à faire vu les écarts. Côté Français, Clément Noël est placé (6e, + 0''38) alors qu’Alexis Pinturault est lui plus loin (15e, + 1''20).

Pinturault loin du podium à l'issue de la première manche

Noël pour oublier janvier et 2018 ?

Les Tricolores peuvent encore croire au titre. Loin d’avoir l’un comme l’autre réussi une manche parfaite, Clément Noël et Alexis Pinturault sont malgré tout placés à l’issue du premier run. La remontée sera toutefois plus que compliquée pour le skieur de Courchevel, globalement assez engagé sur le haut mais peut-être trop propre par la suite, avant de souffrir dans le mur. Le voilà 15e, à plus d’une seconde de la médaille, un retard sans doute trop conséquent pour espérer une première breloque en slalom.

De son côté, Clément Noël s’est sans doute pas mal rassuré. Excellent sur la première partie du tracé, techniquement parfait, le Français était même le plus rapide (- 0''02) après 25 secondes de course. On retrouvait alors le Noël de Val d’Isère en début de saison, celui qui dominait la concurrence de la tête et des épaules. Mais le Vosgien a souffert ensuite dans le mur, manquant visiblement d’accroche sur une piste verglacée, surtout dans sa section finale. Le Tricolore reste malgré tout dans la course à la médaille avec sa 5e place (+ 0’’38), une médaille qui lui permettrait d’oublier un mois de janvier galère et les mauvais souvenirs de Pyeongchang (4e des JO 2018). Mais il faudra hausser le niveau.

12 skieurs en moins d’une seconde

En pleine confiance depuis son succès surprise à Adelboden, Johannes Strolz est lui sur un nuage. Déjà titré sur le combiné il y a six jours, après avoir remporté la manche de slalom, l’Autrichien est passé tout près de la correctionnelle dès la mise en action avec une petite d’équilibration mais sa confiance et son ski a repris le dessus, notamment dans le mur final où Strolz a repris plus de deux dixièmes à Kristoffersen.

Tout juste suffisant pour devancer le Norvégien (+ 0''02), auteur de l’une de ses meilleures chances de l’hiver. Mais les écarts sont infimes. Sacré en 2010 à Vancouver, Giuliano Razzoli n’est que 12e mais l’Italien est à moins d’une seconde de Strolz (+0''87). Et peut toujours espérer devenir le premier skieur double champion olympique de slalom.

