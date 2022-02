Ski alpin

JO PEKIN 2022 - Comment Hector a volé la vedette à Vlhova en géant : la palette de Masnada

JEUX OLYMPIQUES - A l'aide sa palette, Flo Masnada nous explique dans l'émission Chalet Club comment la Suédoise Sara Hector s'est hissée sur la plus haute marche du podium du géant dames lundi à Pékin : grâce à des courbes plus glissantes et moins dérivantes que ses principales adversaires.

00:03:20, 09/02/2022 à 10:53