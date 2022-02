La pression du résultat, un manque de sensation le jour J... Depuis le début de ces Jeux Olympiques, nombreux sont les athlètes tricolores à avoir été attendus, nombreux sont ceux qui ont flanché au pire des moments. Certains n'ont pas eu la chance de pouvoir se refaire, d'autres l'ont et Tessa Worley en fait partie. Touchée par son Géant manqué il y a quatre jours, la native d'Annemasse peut effacer tous ses maux lors du Super-G, vendredi (4h du matin). Pas une mince affaire mais la "Puce" du Grand-Bornand a des arguments à faire valoir.

Avec le nouvel échec d'Alexis Pinturault lors du slalom, jeudi, l'équipe de France de ski alpin a besoin de sourire de nouveau. Pendant que ses leaders flanchent, Johan Clarey est sorti de sa boîte et s'est offert une médaille d'argent inespérée, à 41 ans pour ses derniers Jeux Olympiques.

Encore et toujours ce manque

A 32 ans, Worley n'a pas encore choisi de tourner la page de la compétition mais Pékin 2022 ressemble très clairement à une dernière chance d'accrocher enfin une breloque autour de son cou. Après l'euphorie et une trop grosse fougue à Vancouver 2010, la déception de Pyeongchang en 2018, la skieuse est arrivée à l'âge de la maturité, celui qui l'a fait relativiser.

"Il faut continuer de pousser, a-t-elle rapidement rassuré après sa chute. J'ai le super-G dans quatre jours, je vais tout faire pour être en forme pour cette course que j'adore. Ces Jeux sont loin d'être finis. Il nous reste le team sprint et on a une super belle équipe."

En s'élançant vendredi sur cette piste tant controversée, elle sait au fond d'elle qu'elle n'est en rien l'une des grandes favorites de l'épreuve. Mais n'est-ce pas là que son potentiel et son talent peuvent le mieux s'exprimer, elle qui a été sacrée deux fois championne de France de la discipline (2017, 2018) ? Ayant hérité du dossard 6, des conditions enfin à son avantage sur la piste et l'affaire pourrait enfin tourner en sa faveur. Beaucoup de "si" mais quand tout semble écrit, rien ne fonctionne depuis plus d'une décennie alors l'incertitude est peut-être bien sa meilleure amie désormais.

Le plaisir, source de réussite ?

A force d'être trop attendue sur le géant, Worley s'est créée une bulle de pression qui l'a poussée à heurter une porte lors de la deuxième manche tant elle voulait laver l'affront de son manque de rythme dans la première (7e). Une prise de risques qui a eu ces conséquences et cet "œuf" à porter. Seulement, quatre jours après cette désillusion et ce coup sur la tête, Tessa Worley a pu panser ses maux et ses coups, se mettre dans sa bulle mais surtout relever la tête. Elle a subi trop de galères dans sa carrière pour baisser les bras et ne pas atteindre cet objectif qu'est une médaille olympique.

Une porte traversée et Worley a vu ses rêves s'envoler

Ses 5e et 6e place à Zauchensee et Cortina d'Ampezzo juste avant le départ vers la Chine la poussent sûrement à espérer quelque chose. Elle aurait tort de s'en priver, surtout que Sofia Goggia, pas assez remise physiquement, a décidé de faire l'impasse. La concurrence est rude mais après avoir été porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture, elle ne boudera sûrement pas son plaisir. Une décompression qui pourrait lui servir. Or, argent ou bronze, qu'importe la couleur, une médaille décrochée sur le Super-G aura le goût d'une victoire. Pour elle et pour toute la famille du ski alpin français.

